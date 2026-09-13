Escribá explica así la goleada del Oviedo al Valladolid: "Nosotros no tenemos jugadores dominantes en las áreas, de 15 o 20 goles"
"Nos han marcado en dos acciones a balón parado", se lamenta el técnico pucelano
Fran Escribá explicó con pesar el guion del partido que dio al Oviedo como claro vencedor por 0-3. “Hemos sido inferiores en las áreas, nos han marcado en dos acciones a balón parado. En el descanso hablamos de que las 3 o 4 situaciones de peligro que crearon eran por errores nuestros… Trabajamos toda la semana para ampliar en ataque, sabíamos que podían sufrir por ahí”, indicó el técnico local.
Escribá defendió que “hasta el 0-1 estaba igualado, no teníamos ritmo de otras veces pero no fue un desastre. El resultado sí lo es. Ellos han jugado con cuatro medios, no queríamos salir por dentro y cometemos el error del primer gol por salir por dentro”.
Y siguió: "Los cambios fueron ofensivos, podría haber sido más pero esto va de meter la bola. Tampoco hemos tenido las ocasiones. No tenemos jugadores dominantes en las áreas, de 15 o 20 goles. El Oviedo juega a otro proyecto".
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