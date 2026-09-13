Más de mil oviedistas se preparan en Valladolid para el partidazo de Zorrilla: "Merecemos una alegría"

ValladEl oviedismo vuelve a demostrar que no entiende de categorías y tan solo unos meses después de la profunda decepción del descenso de Primera dio una exhibición de amor a los colores por las calles de Valladolid. Más de mil aficionados del Real Oviedo ponen la nota de color en una jornada de hermanamiento entre seguidores para una cita que contaba con todos los ingredientes para ser atractivo para el desplazamiento: viaje corto, buen horario y partido con cartel en Segunda.

Muchos aficionados aprovecharon la distancia para viajar en el día. Fue el caso de María José Sánchez, Jairo Gutiérrez y Beatriz Gonçalves, junto a los pequeños Yago, Romina y Alain, que pertenecen a la peña azul Castrillón, pero que esta vez se desplazaron por su ceunta. “Merecemos una alegría. Vamos a ganar 1-3, apúntalo”, decía una optimista María José en la previa. “Yo digo 1-2”, añadía Romina.

Como ya ha sucedido en otras temporadas, Valladolid se convirtió en uno de los destinos más deseados del oviedismo. El conjunto pucelano había enviado 1.063 localidades para el choque: 594 entradas a 20 euros en sector visitante y 469 a 52 euros en la Tribuna Este. Muchas de las peñas que forman parte de la Aparo aprovecharon la ocasión para hacer uno de los grandes viajes de la temporada.

Desde primera hora de la mañana, el azul se mezcló con el morado local en las calles pucelanas. Muchos incluso habían optado por pernoctar la noche anterior. No obstante, el punto clave, donde el oviedismo unió sus fuerzas, fue la Plaza de las Cortes, a unos 20 minutos a pie del estadio, donde estaba convocado el corteo a las 15.00 horas. “Celebramos mucho más que un hermanamiento. Este domingo celebramos una amistad que va de fondo a fondo y de generación en generación”, indicaba el Fondo Norte en su llamamiento.

“Ayer ya había mucho ambiente por la calle, coincidiendo con las fiestas de Valladolid. Hoy esperemos que sea como en San Mateo”, decían Carlos Lasarte y Manu Suárez, mientras buscaban un lugar en el que cobijarse del calor, 30 grados, que azotaba al medio día.