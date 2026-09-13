Un Oviedo falto de gol busca en Pucela su segunda victoria del curso: el posible once azul en Valladolid

Un Oviedo falto de gol visita a las 16.15 horas el estadio José Zorrilla con la intención de sumar su segunda victoria de la temporada. La ausencia de Carlos Fernández, sumada a las molestias de Chris Ramos, que va convocado, deja a Calero sin sus dos referencias de área y le obliga a volver a tirar del rumano Isfan como delantero titular. El joven ariete acumula minutos por necesidad más que por rotación, y tendrá otra vez sobre sus botas el peso de la producción ofensiva azul.

Porque ese es, a día de hoy, el gran problema del Oviedo: el gol. El equipo solo ha anotado un tanto en lo que va de liga. Atrás la propuesta funciona (apenas encaja, y la solidez defensiva es el mejor argumento del proyecto de Calero), pero sin acierto arriba los puntos se escapan en forma de empates. Para aspirar a instalarse en la zona alta y ser un candidato serio, el Oviedo necesita empezar a marcar.

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El escenario, al menos, invita. En Zorrilla se espera gran ambiente, con un desplazamiento numeroso de oviedistas dispuestos a arropar a los suyos en pleno San Mateo. La fiesta grande de la ciudad se vivirá también a orillas del Pisuerga, con la esperanza de que el equipo devuelva el viaje con tres puntos y, sobre todo, con algún gol que celebrar. Calero plantea un esquema muy similar al visto contra el Burgos. Serán de la partida Aarón bajo palos, Aisar, Calvo, Carlos Domínguez y Samu en defensa; Villahermosa, Reina y Youness en el centro del campo, y una línea de ataque formada por Pablo Sáenz, Isfan y Jacobo. Completan la convocatoria Narváez, Juan Cruz, Costas, Goti, Chris Ramos, Estanis, Mingo, David Jiménez, Dieguito, Marco Esteban y Enzo Pérez.