La sinceridad de Julián Calero tras la victoria del Oviedo: "No hemos generado más que otros partidos... pero han entrado"

Julián Calero mostró su satisfacción por el triunfo del Oviedo en Zorrila e insta a los suyos a seguir por el mismo camino.

Lectura del partido. “Hemos hecho un partido muy serio, quizás no brillante, pero sí serio. Concedimos poco. Sufrimos cuando tocaba y no hemos generado más que otros partidos. Hoy sí se han metido y la corriente fue a favor. Todos estamos contentos y hay que seguir hacia adelante, porque estamos en el kilómetro 5. Vamos con calma pero vamos recuperando el terreno que habíamos dejado atrás”.

Cambios en el once. “Intento tener cintura para tratar de aprovechar las cualidades de mis jugadores. Todos nos habían cogido el aire, lo que hicimos fue cambiar el paso, Queríamos hacer la banda izquierda más profunda, con Pablo y metemos cuatro por dentro para intentar llenar el área. Teníamos que cambiar cosas para que nos acerque al éxito. Cambiamos un poco el dibujo pero no mucho. Eran matices”.

Efectividad. “Espero que sea un punto de inflexión. Luis Enrique había dicho que cuando se descorcha la botella de champán… El problema era que no generemos pero la realidad era que llegábamos mucho. Y nos daba tranquilidad. Sabía que llegaría. Fue en dos balones parados, que trabajamos mucho y no teníamos mucho éxito. Hizo mucho calor. En Oviedo veníamos de lluvia y los jugadores han sufrido mucho en sus piernas. Cambié a Reina porque tuvo un mareo, una bajada de tensión. Te pilla así y valoro más aún el esfuerzo de los chicos. Hemos sido un equipo”.

Jacobo. “Tiene mucha experiencia en Segunda, es inteligente para asociarse y buscar profundidad y el partido no pedía un 9 puro. Me pareció Jacobo una buena opción, también para variar. Luego metí a Dieguito que lo está haciendo bien, los chicos de la cantera no están de paseo, están ganándose su espacio, van paso a paso”.

El Valladolid. “Los partidos son como son. Es un buen equipo, con grandes jugadores, otra cosa es tener o n el día, veníamos de no ganar en casa, estábamos con la carga de no marcar y hemos estado metidos todo el tiempo. El Valladolid ha tenido buenos momentos, sobre todo en banda derecha. No le resto valor a la victoria, no le pongo una pega”.

Centrales. “Estamos defendiendo muy bien área. Nos llegan por fuera y sabemos defenderlo. Dani es muy poderoso en eso. Nos hace ganar presencia en el área propia y Carlos gana contundencia, que es lo que le exigía, ganar duelos. Junto a Youness han estado bien. Y Juan Cruz nos hace un balance diferente a Samu, ni mejor ni peor pero diferente. Estoy contento con el balance defensivo y en cómo nos hemos comportado”.