El derbi asturiano se pone a precio de competición europea: hasta 130 euros por una entrada

El derbi asturiano entre el Real Oviedo y el Sporting de Gijón, correspondiente a la séptima jornada de Liga, se disputará el domingo 27 de septiembre a las 21 horas en el Tartiere. El club azul ya ha puesto a la venta las entradas para uno de los encuentros más esperados del calendario, y lo ha hecho con unas tarifas que sitúan el partido entre los más caros que se recuerdan en el recinto ovetense.

Las localidades oscilarán entre los 70 y los 80 euros para los abonados y poseedores del Carnet Oviedista (el abono de simpatizante), en función de la zona del estadio. Para el público general, los precios se dispararán hasta una horquilla de entre 120 y 130 euros. Son cifras más propias de una eliminatoria continental que de una jornada del campeonato doméstico de Segunda, en una línea que el fútbol profesional viene marcando desde hace varias temporadas con los partidos catalogados como de máxima demanda.

La comercialización se ha estructurado en varios turnos. Entre hoy y mañana se abrirá un periodo de preventa exclusivo para los poseedores del Carnet Oviedista. A partir del miércoles, la venta se ampliará también a los abonados del Real Oviedo para aquel que desee adquirir una entrada de acompañante, puesto que los abonados no deberán pagar ningún extra. El público general quedará relegado a un último turno, siempre condicionado a que queden localidades disponibles una vez agotados los periodos preferentes.

Dada la limitada disponibilidad de asientos, el club ha limitado la compra a una entrada por abonado y por poseedor del Carnet Oviedista. Además, el Real Oviedo ha anunciado que pausará temporalmente las nuevas altas del Carnet Oviedista hasta la disputa del derbi, una medida con la que la entidad dice querer proteger a los actuales titulares y garantizar que puedan aprovechar su preventa.

Como es habitual en los encuentros de alta demanda, los abonados que no puedan acudir al Tartiere podrán ceder su asiento al club, lo que permitirá ampliar el número de entradas disponibles para el resto de aficionados.

Malestar en las redes

El anuncio no ha tardado en generar reacciones. En redes sociales se han multiplicado las quejas de aficionados que consideran excesivo el desembolso, sobre todo para quienes no son abonados ni tienen carnet y se enfrentan a pagar más de 120 euros por una única localidad. Las críticas apuntan tanto a la cifra en sí como al hecho de que el partido con mayor carga emocional de la temporada para la afición asturiana quede fuera del alcance de buena parte del público.

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No es un caso aislado. La escalada de precios en los encuentros señalados como especiales se ha convertido en una constante en el fútbol español, y el derbi del Tartiere se suma ahora a esa tendencia.