Este es el número y el precio de las entradas que el Sporting tendrá para el derbi ante el Real Oviedo del Carlos Tartiere

Real Oviedo y Sporting de Gijón han cerrado un acuerdo para regular el acceso de las aficiones visitantes a los dos derbis asturianos de la temporada regular 2026/27. El primero se disputará el próximo domingo 27 de septiembre, a las 21 horas, en el Carlos Tartiere. Allí los seguidores rojiblancos dispondrán de 675 localidades en la zona visitante, a un precio de 25 euros.

El pacto es recíproco. En el partido de la segunda vuelta, previsto para el mes de abril en El Molinón Enrique Castro Quini, el conjunto azul contará con el mismo número de entradas para sus aficionados. Así, ambas entidades fijan de común acuerdo las condiciones de acceso de las aficiones visitantes en las dos citas del curso.

El Sporting se encargará de gestionar el reparto de su cupo. El club gijonés comunicará a lo largo de esta semana el procedimiento que deberán seguir sus seguidores para optar a una de las 675 plazas.

En el lado local, las entradas para el derbi ya están a la venta. El Real Oviedo ha abierto un periodo de preventa exclusivo para los poseedores del Carnet Oviedista durante el lunes y el martes. A partir del miércoles, la venta se extenderá también a los abonados del club.

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Los abonados azules podrán además acceder al encuentro de forma gratuita presentando su abono. Debido a la limitada disponibilidad de localidades, la entidad ha restringido la compra a una sola entrada por abonado y por poseedor del Carnet Oviedista.