Buenas noticias para Calero: dos lesionados completan el entrenamiento

El Oviedo ha empezado a centrar el foco en el choque del domingo próximo ante el Sabadell en el que los azules buscarán mantener la trayectoria inmaculada fuera de casa: de momento 6 de 6 tras jugar en Albacete y Valladolid. Calero ha dirigido una intensa sesión de carácter táctica en la que ha tenido dos muy buenas noticias. Chris Ramos y David Costas han salido con el resto de sus compañeros y han completado el entrenamiento. Los dos apuntan a novedades en la lista para viajar a Cataluña.

La sesión matinal ha servido para comprobar que las cosas van por el buen camino con ambos y que las molestias en la espalda parecen haber quedado atrás, Ramos y Costas habían entrado ya en la lista inicial para jugar ante el Valladolid aunque finalmente no entraron en la lista del partido. Ahora sí parecen los dos en condiciones de ayudar a los de Calero en Sabadell.

No es la única alta para Calero, pues también podrá contar con Aritz Aldasoro en esta nueva cita. El centrocampista vio la roja directa, VAR mediante, contra el Burgos y se perdió el choque de Zorrilla. Cumplida su sanción, puede regresar al equipo. Las bajas siguen siendo las conocidas de Carlos Fernández, Ilyas Chaira, Brandon Domingues y Nacho Vidal.