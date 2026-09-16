Pablo Sáenz centra el foco: “El derbi genera ilusión... Pero el partido de Sabadell es más importante”

Pablo Sáenz fue premiado esta mañana en El Requexón como mejor jugador del mes de agosto en el Real Oviedo. La suya ha sido una integración exprés, como muestra su desparpajo en el campo. El extremo recibió la distinción de Mahou esta mañana en El Requexón antes de mostrar sus sensaciones en este inicio de competición.

Premio del mes. “Es un orgullo llegar así al Real Oviedo. Deseo seguir igual, sacando puntos y acumular más premios”.

Dos goles. “Son dos goles fuera, valen lo mismo que en casa pero deseo hacerlo en el Tartiere, y el siguiente es el derbi... Pero estamos centrado en la visita al Sabadell y en salir a ganar”.

Victoria clave. “La presión está ahí y debemos vivir con ella, evadirnos de eso, y sabiendo lo que te exigen y tratara de sacar el mayor número de puntos para brindarlos a la afición”.

Golazo en Zorrilla. “Los compañeros me lo piden cuando estoy en la frontal pero no me obsesiono, si son fuera o en el área son igual de importantes. Son bonitos pero valen igual”.

Trabajo defensivo. “Siempre digo que si no estoy bien con balón hay que estarlos in él. Tengo que tratar siempre de ayudar, dejar el máximo y en esa jugada me recortó y logré reponerme y taparle el tiro”.

Izquierda. “Era el plan de partido del entrenador, para darle amplitud, si él me quiere ahí lo haré lo mejor posible”.

Mejoría. “Las primeras jornadas nos costaba hacer el gol. Pero veníamos jugando bastante bien salvo el partido ante el Leganés que nos quedamos sin ideas con uno más. Pero se nos ve que llegamos bien, que llegamos enteros. Se ha abierto la botella de champán, ahora que no falten los goles”.

Gran adaptación.”Siempre te imaginas un gran comienzo, no sé si tanto, pero tengo que darle continuidad y seguir así”.

Sabadell y derbi. “Primero toca la visita al Sabadell, más importante que el derbi, que es un duelo especial porque es bonito vivirlo y genera ilusión, pero antes hay ganas de ir a Sabadell a jugar y luego ya veremos”.

Órdenes de Calero. “Me pide que sea dañino en campo rival, que haga daño en la zona de tres cuartos y yo trato de hacer eso, intento generar”.

La competición. “La Segunda ya sabemos cómo es, es de las ligas más parejas que existen, pero debemos pensar en nosotros y sacar puntos en casa y después ya se verá”.

El rival, un recién ascendido. “La Segunda todos los equipos aunque sean ascendidos son similares. Trabajamos para hacerles el mayor daño posible y volver con los tres puntos”.