Después de muchos años de reconversión, llegó la hora de unas Cuencas con expectativas para nuestros jóvenes y, en definitiva, para toda Asturias.

La térmica de Langreo no puede marchar de esta zona dejándola como un erial. Hunosa tiene compromisos sin desarrollar, todos los acuerdos con los sindicatos por una Asturias industrial.

Asimismo, reclamo un turismo compensado con nuestras tradiciones. Turismo de industria y de naturaleza que compagine usos y tradiciones con la calidad y el respeto.

En cuanto a la ganadería, a nuestros ganaderos y ganaderas esta crisis también les está afectando muy gravemente, pues la carne no sale cuando se necesita y los precios van a la baja.

Por último, en lo que respecta a la decisión unilateral por parte del Ministerio de Transición Justa en cuanto al lobo, desde Caso apoyamos al Plan de Gestión del Lobo que defiende nuestro Gobierno de Asturias y pedimos que se estudie la forma de introducción de mejoras como podría ser el lucro cesante, más rapidez en los pagos y que las tasaciones no sean ningún problema. Nuestros ganaderos y ganaderas no quieren que sus animales sean muertos por el lobo, hay que tener en cuenta factores como la genética y otros. En definitiva, que de una vez por todas los Planes del Lobo se cumplan y que las ganaderas y ganaderos no sigan teniendo el cartel de “culpables”.

Entiendo que todas estas cuestiones son importantes pues en gran medida, necesitan respuestas inmediatas, ya que en la lucha por el reto demográfico, también dependiente del mismo Ministerio, sería bueno poder contar con respuestas efectivas.