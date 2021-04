“I have a dream”, dijo M. L. King: yo tengo un sueño. Y ENA (Empresarios del Nalón) tiene su propio sueño: vivir en un Valle del Nalón sostenible, dinámico, un semillero de ideas y proyectos que generen riqueza, un ecosistema de calidad para todos, donde los empresarios no se sientan asfixiados por impuestos, trabas burocráticas, y sean escuchados. El empresario no es el enemigo, es generador de riqueza, fuente de trabajo y oportunidades, una de las piezas fundamentales para asegurar el estado de bienestar, ese estado que nos ha proporcionado una educación de calidad y salud para todos.

¿Cómo lograr una comarca sostenible cuando sostenibilidad engloba un trabajo digno, un entorno saludable y una calidad de vida óptima para todos los ciudadanos? Con políticas de corto, medio y largo plazo, con la unión de empresarios, políticos y agentes sociales. Hoy más que nunca son necesarias las mesas de concertación social, hay que poner en marcha un programa efectivo y eficiente para todo el Valle del Nalón, y para las Cuencas, y conseguir superar las trabas administrativas que aparecen una y otra vez cada vez que hay una idea o que un nuevo proyecto intenta abrirse camino.

Cada uno de nosotros debe hacer un esfuerzo por superar ideologías que responden a fines partidistas, que separan en vez de unir, dejar a un lado egos innecesarios del “y yo más” y tener claro nuestro objetivo común: vivir en el Valle del Nalón, lograr un futuro digno, aquí, en nuestra tierra. Todos caminamos hacia un mismo fin: el poder vivir en este Valle con la misma calidad de vida y el mismo nivel económico al de aquellos que se han ido porque anhelaban una vida mejor, sea un empleo digno, oportunidades profesionales, o una vida agradable y más sana. Cesar la diáspora es una de las claves fundamentales para generar riqueza. Atraer nuevos emprendedores, conseguir que los que se fueron, regresen con sus nuevas ideas y experiencias y que las hagan realidad aquí, en su tierra.

Pero, ¿cómo atraer capital humano cuando nuestro entorno está degradado, los polígonos nada cuidados y sin fibra óptica muchos de ellos, cuando salir a pasear por nuestras calles es ver edificios vacíos, decadentes, sucios, cuando emprender supone un esfuerzo titánico donde las trabas administrativas comienzan en una ventanilla y meses después sigues yendo a esa y a otra y a otra más y así hasta que este desgaste innecesario te hace desistir y volver a engrosar la lista del paro o cuando esas ayudas que venían de Europa nunca llegaron a los bolsillos de los ciudadanos? Ventanilla única para los emprendedores, facilidades y menos trabas burocráticas, transparencia en las ayudas e impuestos justos; nadie está dispuesto a emprender cuando lo que le espera es un camino imposible, asfixiado por un sistema impositivo que no permite prosperar y que es disuasorio más que justo.

El covid-19 nos ha traído algo muy bueno: las mesas de concertación social que organizaron varios Ayuntamientos con el fin de sumar ideas y de ir todos a un objetivo común: salir con el menor daño posible de esta crisis y solventar las consecuencias de la pandemia. Esa es la actitud y el camino a seguir para hacer un plan estratégico que aúne medidas a corto, medio y largo plazo. Se necesita una política consensuada y para todo el Valle. Por eso nuestra felicitación y agradecimiento a los políticos que hicieron posible este tipo de mesas.

La Agenda 2030 llega de Europa y viene para quedarse. Un nuevo reto para los pueblos, para las industrias y para las empresas. Es fundamental preparar el camino de las PYMES para este futuro inmediato, no podemos realizar el cambio cuando ya sea tarde. Ahora es el momento.

Desde ENA queremos felicitar a LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas por su vigésimo quinto aniversario, por su empeño diario en mantenernos informados de los acontecimientos del Valle del Nalón. Nuestra enhorabuena y nuestro deseo de que siga siendo compañera inseparable de los empresarios y de las gentes de este Valle. Y nuestra gratitud por estar a nuestro lado durante estos 25 años.