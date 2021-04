Que LA NUEVA ESPAÑA de Las Cuencas cumpla 25 años de existencia supone una gran noticia para esta comarca nuestra. Es un valioso contraste con respecto a ese paisaje mental tan lúgubre que, por desgracia, la sola mención de nuestro nombre evoca en muchas cabezas, incluidas las de algunos vecinos que ya se han rendido a un fatalismo de declive empresarial y decadencia contra el que yo, sin embargo, me rebelo. Tenemos aquí un proyecto que dura ya un cuarto de siglo, que tiene ambición de continuidad y que se desarrolla, además, en el sector del periodismo, una actividad a la que algunos agoreros declaran también en crisis continua y en peligro mortal pero que, a pesar de esos pronósticos, sigue superando todos los obstáculos.

Contamos para alguien y alguien nos cuenta. Esta es la importancia de disponer de un diario con raíces fuertes en nuestras comunidades, en todos los concejos del Nalón y el Caudal. Aquí encontramos cada día lo que pasa, lo que nos pasa, el pulso diario de la vida en nuestros concejos con todas sus alegrías y tristezas, éxitos y fracasos. A este espejo de papel nos asomamos cada mañana para vernos guapos o, a veces, para descubrirnos cicatrices. Pero las dos cosas nos ayudan a conocernos a nosotros mismos y a nuestros vecinos, a tener presentes nuestros defectos y nuestras virtudes y a saber en qué necesitamos mejorar.

Porque no cabe duda de que un hilo conductor de las portadas de este diario ha sido la constante búsqueda de un nuevo futuro para Langreo y para Las Cuencas. Yo quiero imaginar aquí uno con mucha prosperidad. Y no se trata de una fantasía caprichosa ni carente de base. Los fondos europeos Next Generation, el desbloqueo de los convenios de los fondos mineros por parte del Gobierno de España y el diseño de una transición justa hacia la economía descarbonificada significarán en los próximos años la existencia de un respaldo suficiente para inversiones con las que debemos acertar en el diseño de un lugar donde el pesimismo quede definitivamente atrás.

El cierre de los pozos mineros y el ya casi inminente desmantelamiento de la térmica de Lada producen tristeza por lo que fuimos y dejamos de ser. Pero la melancolía no puede retenernos. Lo que viene será un Langreo con un paisaje urbano renovado y una calidad ambiental desconocida en décadas. Es nuestra tarea poblarlo de industrias limpias, adaptadas a las necesidades del siglo XXI, y volver a construir un polo económico atractivo en nuestro territorio. Solo así estaremos en condiciones de atajar nuestro declive demográfico, que es otro gran reto para la próxima década.

No resultará fácil ni rápido, pero es esencial tener éxito en esos retos. Ojalá LA NUEVA ESPAÑA de Las Cuencas siga aquí durante muchos años para contarlos todos.