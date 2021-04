Veinticinco años no es nada, como dice la canción. Y es mucho tiempo cuando miras hacia atrás y analizas tu trabajo, que es una vida dedicada al comercio con mucha ilusión, esfuerzo y entrega.

Pero si analizamos estos años, nos tocó vivir situaciones complicadas económicamente. Bien sea por la pérdida de población, por la proximidad de las ciudades en Asturias, por los centros comerciales y, cómo no, por las crisis que nos tocaron vivir: la de 1993 al 1995, de 2004 a 2008. Por si fuera poco, llega el 2020 y nos castiga con la peor de las crisis; la pandemia del maldito virus que arrastra vidas y nos deja económicamente en una situación tremenda tanto al comercio como a la hostelería.

Desde la Unión de Comerciantes y Hosteleros del Caudal no señalamos qué sector es el más perjudicado, ya que en este año de pandemia con continuos cierres perimetrales, podemos ya decir que siempre van de la mano y que cuando la hostelería cierra, el comercio frena. Y te sientes impotente y castigado pensando que si lo hacemos todo bien, limpieza, desinfección, distancia, etcétera, ¿qué nos falla?

Nos falla el sentido común. El pararnos a pensar que, si no cumplo las reglas del juego, a quién perjudico: abuelos, padres, hijos, amigos y a todos nuestros vecinos, sectores como el comercio y la hostelería. Con lo que eso arrastra, como trabajadores, proveedores, etcétera.

Les decimos a nuestros gobernantes que pensamos que los cierres no son la solución, que el comercio y la hostelería no contagian. Que tienen que encontrar a parte de esas benditas vacunas, que parecen ser de momento la solución, otras vías que no castiguen a estos sectores. Creo que, en este año, también hemos aprendido que hay que reinventarse, como lo hizo la hostelería, rápidamente ofreciendo un servicio a domicilio o para recoger en el establecimiento, y el comercio pequeño intentando afrontar la venta online donde los grandes tienen todas las ventajas y pensando cómo poder competir con ellos.

En fin, quiero ser positiva, siempre lo fui en mi vida. Aprendí a vivir día día. Sé que será dura la recuperación del comercio y la hostelería, pero no dudo que los grandes profesionales que tenemos en Mieres y su concejo sabrán salir adelante, y que contaremos con el apoyo del Ayuntamientoy del Gobierno del Principado de Asturias para lograrlo.

Larga vida al comercio y la hostelería.