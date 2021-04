La provisión de materias primas como base de las diferentes cadenas productivas y de valor ha sido, es y será uno de los servicios ecosistémicos fundamentales en nuestra sociedad. Dicha misión de provisión es realizada por las industrias extractivas (materias primas de origen primario) y cada vez más por las industrias del reciclaje (materias primas de origen secundario). Bajo un paradigma de economía circular realista, se asume desde la misma Comisión Europea que, incluso en los mejores escenarios de niveles de reciclaje, seguiría siendo necesario el abastecimiento de materias primas de origen primario, el cual debería realizarse bajo los más altos estándares productivos: máxima eficiencia energética, uso de mejores técnicas disponibles, máximo aprovechamiento del recurso y mínima generación de pasivos, máxima simbiosis con los sectores industriales del territorio, etc.

En el documento de la Comisión Europea Raw Materials Initiative (2008) se identificaron como materias primas objeto de esta iniciativa las no pertenecientes a los sectores energético y alimentario; y como materias primas críticas para la Unión Europea aquéllas que, al conjugar la importancia económica que poseen como origen de cadenas productivas en la UE, junto con el nivel de riesgo en su suministro desde el exterior, adquieren ese carácter para la industria europea. El último listado de materias primas críticas para la UE, publicado en septiembre de 2020, está constituido por antimonio, barita, bauxita, berilo, bismuto, boratos, cobalto, carbón metalúrgico, fluorita, galio, germanio, hafnio, tierras raras, indio, litio, magnesio, grafito natural, caucho natural, niobio, platino y platinoides, fosforita, fósforo, escandio, silicio, tántalo, titanio, vanadio, tungsteno y estroncio.

Particularizando para el caso de Asturias, hay que destacar de dicha lista el caso de la Fluorita, ya que la producción regional supone entre un tercio y un cuarto del total de la producción europea. Pero es importante señalar que existen evidencias de yacimientos en nuestra comunidad autónoma de más de un tercio del resto de elementos de la lista. Adicionalmente a esto, el peso en la economía regional de otras materias primas no críticas (zinc, acero, minerales industriales, áridos, aguas minerales, celulosas y ligninas, etc), junto con la presencia de un tejido industrial de servicios a estas industrias muy especializado, y la presencia de instituciones y centros con capacidad de formación, investigación e innovación, dibuja un panorama de capacidades ya instaladas (en Asturias en general, y en las cuencas mineras en particular), que no sólo debe ser tenido en cuenta en las estrategias regionales, sino que debe ser, sin duda, potenciado. En este sentido, cabe resaltar que a través de una iniciativa de la Universidad de Oviedo y con el apoyo de la Dirección General de Energía, Minería y Reactivación, el Principado de Asturias está entre las regiones fundadoras de la Plataforma Europea de Especialización Inteligente sobre materias primas (S3P Mining Industry), que tiene como objetivo la consecución de una mayor integración interregional en los siguientes aspectos: producción de materias primas críticas; empoderamiento de las pymes en las cadenas de valor globales; nuevas tecnologías y minería sostenible; aceptación social de la minería mediante la implicación de los grupos de interés; y finalmente, la formación en Minería, Metalurgia e industrias asociadas.

La perspectiva europea para los próximos 25 años incluye una clara apuesta por un desarrollo especial de las industrias de producción de materias primas para adecuarse a los paradigmas de sostenibilidad y circularidad. Las cuencas mineras asturianas, que como es bien sabido en sus inicios pivotaron sobre la producción siderúrgica, y durante muchos años después en la producción de carbón térmico, no pueden renunciar a quedar fuera de este sector de especialización y tienen sin duda una oportunidad en esta nueva forma de hacer minería, una minería más sostenible y con los más altos estándares europeos. Y, desde la Universidad de Oviedo, los diferentes centros y grupos de investigación seguiremos dispuestos a contribuir al máximo en este cambio de paradigma.