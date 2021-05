Las estrellas del teatro

Gijón, E. CASERO

En tiempos de pandemia, el teatro es la mejor medicina. Ya se sabe que “el teatro llega donde no llegan otro tipo de caricias”, y por eso ahora, más que nunca, hay que acudir a disfrutar de estos espectáculos. A falta de roce humano, qué mejor que la cultura. Esto lo saben bien en el Teatro Jovellanos de Gijón, donde no faltarán en las próximas semanas reconocidos espectáculos de teatro, humor y danza destinados a todos los públicos.

Divertia puso ya a la venta en el mes de marzo las entradas de la programación del Jovellanos para los meses de primavera, es decir, de abril, mayo y junio, siendo uno de los platos fuertes FETEN, Feria Europea de artes escénicas para niños y niñas, que se celebra del 8 al 14 de mayo y que incluye una amplia representación de artistas, compañías y músicos asturianos.

En este mes de mayo el teatro gijonés se llenará también de buena música, con dos conciertos del ciclo #Encaja2, una grabación multicámara de conciertos en exclusiva, dentro de la caja escénica del Teatro Jovellanos. Las grabaciones se llevarán a cabo ante un grupo reducido de público que comparte el espacio de la caja escénica con el artista. También se celebrarán otros dos de la OSPA y de la Sociedad Filarmónica de Gijón.

Una programación intensa, de calidad y para todos los públicos, con la que se podrá disfrutar de interesantes propuestas teatrales con Nuria Espert, Vicky Luengo, Veronica Forqué o Javier Gutiérrez; y con compañías como Producciones Off, el Centro Dramático Nacional o Teatros del Canal. “Somos conscientes que no solo se trata de ofrecer una programación variada, de calidad y para todos los públicos, sino que debemos adoptar, más que nunca, una estrategia proactiva, dinamizadora del sector”, señaló durante la presentación de la programación la directora del Teatro Jovellanos, Lara Martínez. Viendo los espectáculos de los próximos días, parece que han logrado su objetivo. Comenzó el sábado 1 con “Kodama, el espíritu del bosque”, show musical para toda la familia a cargo de Aurum & Peques LDO, y continuará del 8 al 14 con FETEN.

El resto de la programación para el mes de mayo es la siguiente:

Teatro

–8 al 14 de mayo: FETEN (Feria Europea de artes escénicas para niños y niñas).

–16 de mayo: “Man Up”, a cargo de. Teatro en vilo, Barco pirata y el Centro Dramático Nacional. La obra, dirigida por Andrea Jiménez y Nohemí Rodríguez, dará comienzo a las 19.00 horas. El objetivo de la misma es desenmascarar el relato tradicional de la masculinidad y sus referentes a través de la ironía, la irreverencia y el humor absurdo. En un momento en el que los códigos masculinos tradicionales han quedado obsoletos y los nuevos están todavía por elaborar, “Man Up” quiere ser un espacio desde el que cuestionar las suposiciones culturales sobre qué significa ser un hombre y un lugar desde el que imaginar nuevas maneras de serlo. En escena, seis actores representarán un gran carnaval de la masculinidad, jugando a deconstruir, reconstruir o destruir los referentes culturales que rigen los estándares de la hombría; a la vez que reflexionan sobre su lugar en el mundo y su propia identidad.

–22 de mayo: “Principiantes ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor?”. Una Versión de Juan Cavestany (basado en las historias de Raymond Carver, de 1981). A cargo de Vania, Producciones [Off], ¡Carallada! Show, Teatros del Canal, dará comienzo a las 19.30 horas. La pieza, dirigida por Andrés Lima, gira en torno al tema del amor, a través de cuatro personajes que conversan en una cocina: un matrimonio “veterano” y una pareja de amigos más jóvenes cuya relación es más reciente. A lo largo de una tarde, en una atmósfera marcada por la luz cambiante, los cuatro comparten sus experiencias e ideas, grandes y pequeñas, sobre lo que significa el amor y la necesidad del otro. Romántica y desgarradora, realista y poética al mismo tiempo, esta pieza no sólo es referente de una época, sino que aún hoy atrapa al espectador con la fuerza de una pieza de música esencial.

–23 y 24 de mayo: “Romancero Gitano”, de Federico García Lorca. Dirigida por Lluis Pascual e interpretada por Nuris Espert, la función dará comienzo ambos días a las 19.30 horas. Con texto de Lorca y de Pasqual, Nuria Espert pondrá voz y dará vida a los 198 romances de este poemario, el cual tiene a Andalucía y a los gitanos por protagonistas. Un libro que evoca en todo momento las raíces de su autor: el amor a su tierra, su pasión, la tradición, la cultura, la historia, la literatura y la religión, y que la gran dama de la escena subirá al escenario con maestría.

–29 de mayo: “Las cosas que sé que son de verdad”, de Andrew Bovell. Dirigida por Julián Fuentes Reta e interpretada por, entre otros, Veronica Forqué, Jorge Muriel, Pilar Gómez o Julio Vélez, se trata de una obra inédita en España que fue estrenada en 2016 en Australia. Narra la historia de Bob y Frank, quienes han trabajado duro toda su vida para que sus cuatro hijos tengan las oportunidades que ellos nunca tuvieron. Cuando sus vástagos empiezan a tomar sus decisiones y tienen sus propias vidas, creen es el momento de relajarse y disfrutar, pero el cambio de las estaciones del año, como metáfora de los cambios que ocurren en la vida, traerá verdades ocultas, que hacen cuestionarse si quizás en las familias el amor que se da es excesivo. Una obra a partir de un retrato complejo e intenso de los mecanismos de la familia –y del matrimonio– desde el punto de vista de cuatro hijos que se esfuerzan por ser ellos mismos más allá de las expectativas y el amor de sus padres.

Música

–19 de mayo: la artista y compositora Ainara Legardón actuará, dentro de la programación de #Encaja2, a partir de las 20.00 horas. Durante el concierto, organizado en colaboración con Radio 3, presentará “Res-cue. The archive in the mouth”, su último trabajo, producido por Xabier Erkizia y publicado en una edición limitada de caja con doble casete, descarga digital y libro. Se trata de un trabajo de “arqueofonía” en el que la artista dialoga con su propio archivo, reflexionando sobre la música, la memoria y el tiempo, y reinterpretando lo no contado.

–20 de mayo: Temporada de la OSPA: La Orquesta Sinfónica del Principado interpretará, a partir de las 19.30 horas, “Primavera IV”, con un programa con obras de Widman, Orbón y Sibelius. Les acompaña Noelia Rodiles (piano) y el director será Pablo Rus.

–21 de mayo: Temporada de la Sociedad Filarmónica: “Al aire libre”, sólo y a cuatro manos con los pianistas Penélope Aboli y Patrín García-Barredo. Dará comienzo a las 19.30 horas.

–26 de mayo: Xaime Martínez & La Familia Tradicional. Concierto ofrecido en colaboración con Radio 3 que dará comienzo a las 20.00 horas. El escritor y músico Xaime Martínez presentará su primer disco- libro en solitario “Ósculos d’agua nel Imperiu Asturianu” (Araz, 2018), donde plantea una reflexión –irónica, fictocientífica y lírica– sobre la identidad y la historia asturianos. Le acompañará la banda “La Familia Tradicional”, formada por músicos provenientes de formaciones de larga trayectoria en la música asturiana.

–27 de mayo: Temporada de la OSPA: La Orquesta Sinfónica del Principado interpretará, a partir de las 19.30 horas, “Primavera V”, con Sayaka Sohji (violín). La directora será Corinna Niemeyer.

–28 de mayo: Clausura Temporada Sociedad Filarmonía: “Eterna Cleopatra”, de María Bayo, que contará con la colaboración de la Sociedad Filarmónica de Gijón. Bajo la dirección de Dani Espasa, la soprano María Bayo vuelve para hablar de Cleopatra. Tirando del recuerdo de la que fue su primera interpretación del rol en la ópera de Handel, la artista comparte con el público su fascinación por una mujer fuerte, poderosa y que amó con libertad, pero de la que sólo se tiene constancia a partir de la visión sesgada de testimonios masculinos. Del mismo modo, todos los compositores o escritores que han acabado labrando su leyenda como personaje de ficción también han sido mayoritariamente hombres. Y es que Cleopatra, con su icónica muerte por el veneno de la serpiente, ha sido condenada por la historia del mismo modo que todas las heroínas de la ópera, siempre castigadas por haber soñado en amar y vivir libres. Dará comienzo a las 19.30 horas,