Este curso ha sido un constante reto para toda la comunidad educativa del IES Jerónimo Glez. Tanto alumnado, como familias y profesorado han demostrado que con entereza, coordinación y paciencia se puede enseñar y aprender en plena pandemia mundial. A estas alturas del curso tienen que sentir orgullo por ser uno de los centros con menos incidencia del virus de toda Asturias. La dirección del centro indica que “sentimos una mezcla de admiración y empatía por todo lo que han tenido que superar nuestro querido alumnado”.

Los han tenido en burbujas, aislando unos grupos de otros, trabajando de forma individual o telemática, en patios separados, entradas separadas, horarios separados. Y los alumnos y alumnas han respondido con una disciplina impecable. Gel hidroalcohólico a la entrada y salida, apertura de ventanas y puertas (que la ventilación cruzada es fundamental), desinfectar mesas y sillas, y por supuesto, la dichosa mascarilla a todas horas, bien colocada, por encima de la nariz, algo que no se han cansado de repetir. No correr, apenas jugar, guardar las distancias, no tocarse ni abrazarse. Y así un curso entero.

Muchos meses de miradas intensas, a veces tristes, a veces esperanzadas de que esto acabe. Los alumnos y alumnas del IES Jerónimo González se merecen una recompensa a tanto esfuerzo. Llega el fin de curso y, sin olvidar las medidas de seguridad, creen que es el momento de salir, de disfrutar, de olvidarse de lo académico y de ver a los amigos en otro contexto. Se lo han ganado y desde el IES han diseñado un plan de actividades para la segunda mitad de junio plagada de experiencias únicas:

Alumnos de 1º y 2º ESO harán unos talleres con perros que les ayudarán al control de emociones y desarrollo de capacidades personales. La asociación “Entrecanes” será la encargada del evento.

Los talleres de Risoterapia con los alumnos de 3º ESO les dibujarán, cuanto menos, una amplia sonrisa bajo esa obligada mascarilla.

El miércoles 16 disputarán una liga de fútbol muy particular, envueltos en grandes burbujas que, en tiempos de COVID no vienen nada mal y que, además, les harán disfrutar de lo lindo con el Bubbles-football.

A partir del 17 experimentarán lo que es la escalada en montaña con un rocódromo instalado a tal fin en el centro. Los monitores les enseñarán las pautas básicas de este deporte y sentarán las bases para futuros escaladores. Y para que sigan practicando, se instalará en el patio interior una pared de escalada horizontal con la que se podrá seguir disfrutando en sucesivos cursos.

El lunes 21 probarán un deporte nuevo para muchos. Tres días de curso de surf, para que todo aquel que le apetezca pruebe una nueva experiencia y, quien sabe, a lo mejor surgen nuevas figuras de este deporte en la Cuenca.

Los alumnos de 1º ESO, pondrán la mochila a la espalda y disfrutarán de una ruta de senderismo por “Los Meandros del Nora”. Además, también se celebrará una jira de fiestas particular, como es preceptivo en este concejo, con sus pañuelos al cuello y sus bollos preñaos con subida a un área recreativa para un día al aire libre de convivencia y juegos.

Y para terminar, el Descenso del Sella dejará buen sabor de boca en este aventurero alumnado. Todas estas actividades serán gratuitas gracias al programa PROA + de la Consejería de Educación del Principado de Asturias.

En resumen, el IES Jerónimo González de Sama, sigue siendo ejemplar en su oferta educativa y formativa y durante este mes de junio también en su oferta expectacular oferta lúdica.