Permitidme que, en mitad de este fin de semana festivo en Langreo, deje aquí constancia en público de mi alegría por la celebración de Santiago en Sama. Desde que la asociación que aglutina a la hostelería del distrito dio un paso al frente, asumió la elaboración de un programa y se comprometió con la continuidad de estos festejos venerables que se acercan ya al siglo y cuarto de tradición, nunca, en ningún año, ha faltado a su compromiso de trabajar por los vecinos y vecinas. Ni siquiera en 2020 ni ahora en 2021, cuando las circunstancias siguen siendo especialmente difíciles la organización de actos pensados para el disfrute en común y la participación colectiva.

Me alegra también que buena parte de la propuesta para este fin de semana se base en los conciertos en las terrazas de hostelería que el Ayuntamiento decidió autorizar este verano, como ya hizo el año pasado, tanto para ayudar a la reactivación de un sector maniatado por las situación sanitaria desde hace muchos meses cuanto para incentivar la música en directo, así como la cultura en la calle y al alcance de todos los vecinos y visitantes. Como mínimo, esas actuaciones en las terrazas servirán en las celebraciones de Santiago para hacernos recordar el carácter especial de los días que forman este fin de semana.

Hacia el final de julio, Sama vive sus fiestas. En estos tiempos, que jamás se nos ocurrió que viviríamos, no puede hacerlo con pregón, ferial, concurso de entibadores, verbenas, jira o fuegos artificiales. Incluso quizá alguien piense que, sin nada de eso, las fiestas no son tales. Pero yo creo que sí lo serán siempre que quienes salgan a participar en ellas tengan claro que lo que les da sentido es su llamamiento a la vida en comunidad, a la celebración de lo que une a los vecinos y vecinas.

No hace falta insistir en que las fiestas, como todo lo demás en estos tiempos, deben estar presididas por el espíritu de la prudencia y la mesura. Bien sabéis que el coronavirus vuelve a golpear con fuerza en estas semanas y que sus consecuencias tienen un elevado precio en vidas y en salud. No olvidéis las precauciones sanitarias pero, si salís a comer fuera o a escuchar un concierto, no dejéis de dar un ¡viva a Santiago! y a Langreo.