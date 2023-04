Un espacio lleno de magia, para los amantes de los libros

El desván del libro antiguo es una librería anticuaria en pleno centro de Gijón que se dedica a la compra-venta de libros antiguos, viejos, usados y coleccionismo de papel. Disponemos de una gran variedad de libros de Asturias, historia, narrativa, así como una gran cantidad de libros de más de 100 años de temática variada.

Todo el que entra se queda sorprendido por el ambiente casi mágico que reina en el local que regenta el librero José Antonio González, en la céntrica calle de La Merced. "Casi todo el mundo encuentra el libro que busca; aunque otras veces es el libro el que te encuentra a ti", señala el propietario.

A la hora de recomendar un libro el propietario de "El desván del Libro Antiguo" no tiene duda: "Cien años de Soledad", la obra maestra de Gabriel García Márquez, y como señala, "el único libro que me he leído dos veces; hasta su autor reconoció que nunca escribiría otra obra de ese calibre".

Además, es uno de esos libros que se sigue vendiendo a pesar del paso de los años. "Yo digo que hay libros de cabecera, y éste es uno de ellos", señala el especialista. La obra del escritor colombiano también sigue apareciendo en las listas de más leídos, a lo largo y ancho del Planeta.

Esta librería se nutre, en muchas ocasiones de bibliotecas de las que sus dueños tienen que deshacerse por diferentes motivos. "Mucha gente vende sus libros al tener que cambiarse de casa", señala. Dentro de la librería destaca ese peculiar olor a libro antiguo, que a muchos les encanta.

En una de las zonas del local existe un espacio dedicado en exclusiva a libros antiguos en piel y pergamino con más de cien años, donde uno puede pasarse horas curioseando y deseando llevarse todo a casa.

La clientela de lo más variada y entre ella hay mucho público joven que pide ejemplares de ediciones concretas. El negocio puede localizarse también a través de su perfil en Instagram en: @desvandellibroantiguo