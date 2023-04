Hoy se celebra el Día Internacional de las niñas en las TIC para fomentar que las mujeres jóvenes orienten sus estudios y profesiones al campo de las nuevas tecnologías. Un objetivo compartido y al que se suma el Parque Científico y Tecnológico de Avilés, que lleva a cabo numerosas iniciativas para despertar vocaciones STEM en las niñas. “Las TIC son un sector en alza”, señala Yolanda Iglesias, profesora de Desarrollo de aplicaciones web en el CIFP de Avilés. “Prácticamente el 100% de mi alumnado sale con trabajo. En la mayoría de los casos en la misma empresa en la que hacen las prácticas. Las compañías me piden alumnado para trabajar y no lo tenemos. Las mujeres estamos perdiendo muchas oportunidades por una mala orientación”, asegura. “La realidad es muy cruda. Estamos rondando un 14-15% de matrícula en estos ciclos formativos. Tengo 2-3 chicas en mis aulas de 30 alumnos. Esto en la parte de programación, en la de administración de sistemas, todavía baja más el porcentaje”.

Tania, Paula y Jennifer forman parte de ese pequeño porcentaje de mujeres que optaron por una formación tecnológica y las tres se han incorporado ya al mercado laboral. Tras estudiar el Grado Superior de Desarrollo de aplicaciones multiplataforma en el CIFP y realizar las prácticas en DXC Technology, en el PEPA, Tania López comenzó a trabajar allí. Es desarrolladora SAP-ABAP, un “lenguaje de programación muy específico orientado a empresas” y, afirma, que “no fue nada difícil encontrar trabajo. Con las prácticas aprendí muchísimo y con una buena actitud y el buen ambiente que había al final me contrataron”, indica, López, que reconoce que el papel de las mujeres no está equilibrado. “He estudiado en la rama de tecnología casi toda mi vida y prácticamente siempre he estado sola. Era la única mujer en las clases de tecnología en Bachillerato y en el Ciclo éramos 3 chicas y al final del segundo curso era yo sola en mi aula”. “Ahora, en la empresa en la que estoy, por suerte, hay muchísimas mujeres. El espacio lo tenemos. Lo que nos falta es reclamarlo. Esto no es una profesión de hombres y mujeres, esto es lo que a ti te gusta. Si tienes pasión por ello, que no te frene ningún prejuicio” reflexiona Tania López.

Con una situación similar se encontró Paula García cuando cursó el Grado Formativo Superior de Desarrollo de aplicaciones web: “en primero éramos 3 chicas frente a 27 chicos”. Está trabajando en Accenture, la empresa en la que realizó las prácticas. “Estoy muy contenta, formándome allí, manejando el lenguaje de programación y con ganas de incorporarme a algún proyecto”, afirma. En su empresa, asegura, hay bastantes mujeres, “también en cargos altos”. Paula considera que, para disminuir esta brecha de género en las TIC, “hay que formar e informar sobre el feminismo, que es algo positivo para ambos géneros”. “No hay profesiones de hombres ni profesiones de mujeres”. Coincide Jennifer Torre, quien realizó el Grado Medio de Sistemas microinformáticos en redes, en el que “llegamos a ser 4 mujeres” y después continuó con el Grado Superior de Administración de sistemas informáticos en red, donde “era la única chica en clase”. Su experiencia confirma la tendencia positiva a la hora de acceder al mercado laboral: “en junio de 2022 acabé, hice las prácticas y me quedé en esa misma empresa, en Capgemini. Los que salimos de mi promoción estamos todos trabajando y las empresas siguen buscando gente”. “Las empresas tienen una necesidad real de incorporar mujeres. Si las familias supieran las salidas profesionales que tienen sus hijas, las enfocarían más hacia las carreras tecnológicas. Tenemos que poner el foco en la educación infantil y en las familias. Hay que abordarlo desde edades muy tempranas”, reconoce.