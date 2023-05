Cuando encendemos el móvil. Cuando entramos en la aplicación de nuestro banco. Cuando hacemos el seguimiento de entrega de una compra online. O cuando llamamos a nuestro proveedor de internet porque no nos funciona la conexión.

Cada una de estas acciones, ya cotidianas para los usuarios, activa un flujo de procesos tecnológicos, invisibles para estos, pero cruciales para que todo funcione. Y detrás de esos procesos se refleja el trabajo de empresas informáticas que forman parte de un sector en auge que cada vez genera más empleo.

Con motivo del Día Mundial de la Telecomunicación y la Sociedad de la Información, nos adentramos en este mundo tecnológico que convierte en sencillos procesos realmente complejos.

Desde La Curtidora, Aloha Clouds ofrece servicios de consultoría, mantenimiento de operaciones e implantación de nuevos procesos sobre la plataforma ServiceNow. "Se trata de una herramienta que ayuda a gestionar los servicios internos de las empresas. Por ejemplo, cuando un servidor de correo no funciona y los empleados no pueden mandar emails, esta herramienta ofrece un sistema muy bien estructurado, que tiene una serie de flujos de trabajo por detrás que ayuda a la resolución, en muchos casos automática y si no muy organizada, para resolver esta incidencia", explica Pablo Martínez Pedreira.

Aloha, en marcha desde octubre de 2022, trabaja en un mercado global: Europa, Norteamérica… Comenzaron los tres socios: Pablo, Lilian Mével y Michel Regueiro y, en pocos meses ya cuentan con un equipo de siete personas y con buenas perspectivas de seguir creciendo. "Nos está llegando una demanda muy alta, hasta el punto de seleccionar los proyectos para poder ofrecer la calidad que queremos y, sabiendo que existe demanda, seguro que acabamos prácticamente duplicando el equipo de aquí a final de año", confía Pablo.

"Hay que tener en cuenta que en el mercado en el que estamos hay una falta de talento. Por eso los clientes, una vez que encuentran un servicio en una empresa como la nuestra, intentan mantener esa relación porque saben que es muy difícil encontrar sustitución en el mercado". añade Lilian.

Esa búsqueda de talento es un elemento común en las empresas informáticas. "Hay una demanda enorme de puestos de trabajo y no hay perfiles para cubrirlo. Ahora la competencia es global. Puedes teletrabajar en cualquier empresa del mundo" asegura Jesús Daniel Salas, Director de DXC, que cuenta con 8.000 empleados en España, alrededor de 1000 de ellos en Avilés.

DXC Technology es una multinacional norteamericana, que en Avilés comenzó en La Curtidora, y cuyos servicios pasan por la implantación de sistemas informáticos, desarrollo de aplicaciones y consultoría. Su objetivo es ayudar a sus clientes a ser más productivos y mejorar su negocio utilizando la tecnología.

"Cuando entras en la aplicación de tu banco para hacer alguna operación. Ese tipo de aplicaciones las desarrollamos nosotros. O cuando haces una compra por internet y estás pendiente de la entrega del pedido, haciendo el seguimiento. Ese sistema donde se está guardando toda la información, está hecho por DXC", explica Jesús Daniel Salas.

"La tecnología no es solo un accesorio. Está totalmente integrada en la productividad de las empresas" añade Igor Botamino, responsable de operaciones DXC en Asturias. "Por ejemplo, otra de nuestras áreas de trabajo es el Big Data y analítica. Ayudar a las empresas, basándonos en los datos, a tomar decisiones de negocio que los hagan ser más productivos o tener una ventaja competitiva", añade. "Es difícil encontrar a alguien que haya estudiado informática y no tenga trabajo. En la empresa informática hay un montón de áreas y todavía hay un poco de desconocimiento de este trabajo. La informática tiene mucha salida profesional y el teletrabajo abre las puertas al mundo", argumenta el responsable de operaciones DXC en Asturias. que reconoce que "también es un sector que podría reciclar a gente de otras áreas. Requiere un poco de tiempo, pero no es un freno. La FP son dos años y después puedes entrar en una empresa y empezar a formarte de forma más especializada. Hay que creer que puedes hacerlo y hay que facilitarlo. Podrán cambiar los perfiles que se necesiten, pero el sector va a seguir creciendo".

Unas expectativas de crecimiento compartidas desde Alvatross, empresa del grupo SATEC, que tiene su sede en Espacio Maqua y especializada en el sector de las telecomunicaciones.

Han desarrollado un software que "se encarga de provisionar los servicios de una operadora. Cuando contratas un servicio a una operadora, seleccionas las características que vas a querer: desde un móvil, televisión por cable, se te asigna el número de una SIM… un montón de tareas que son transparentes para el usuario pero necesarias para su funcionamiento. Nuestro software recoge esa información de lo que quiere el cliente y se encarga de hacer las diferentes activaciones para que tengas ese servicio instalado en tu empresa o en tu casa", explica Daniel Sánchez, Director de Tecnología en Alvatross, empresa que se creó hace tres años –en sus inicios era un equipo de trabajo dentro de SATEC– y suma ya 30 empleados, los cuales desarrollan proyectos para operadoras de telecomunicaciones en Namibia, Chile, Bulgaria, Hungría entre otros países.

Los datos también confirman el crecimiento del sector: en la rama de información y comunicaciones el empleo en Avilés ha crecido de 288 a 1.334 entre 2009 y 2021, según los últimos informes del SADEI.