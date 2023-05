El candidato a la reelección Alfredo Canteli celebró este martes 23 de mayo un acto de confraternización con ex afiliados y antiguos simpatizantes de Ciudadanos en Oviedo. El encuentro, que congregó en Villa Magdalena a unas setenta personas ligadas al proyecto político de Albert Rivera, sirvió para poner de manifiesto el objetivo común de concentrar el voto del centro derecha en el Partido Popular, la única opción política con posibilidades de gobierno.

El candidato del PP compartió un largo rato distendido con ex simpatizantes de la formación naranja en el que se expresó el deseo compartido de aglutinar el voto del centro derecha en la única fórmula viable para evitar que la ciudad vuelva a caer en la desidia y en la parálisis en la que la sumió el tripartito radical de izquierdas.

Acompañando al Alcalde, ejercieron de maestros de ceremonias el ex secretario de organización de Ciudadanos Asturias y diputado, Sergio García, y el ex coordinador de la agrupación de Cs Oviedo, Julián Bravo. Numerosos simpatizantes y ex afiliados de Ciudadanos coincidieron en la necesidad imperiosa de acudir a las urnas para no desperdiciar el voto del centro derecha apoyando a fuerzas que no van a conseguir ninguna representación, tal y como vienen señalando todas las encuestas y los últimos comicios celebrados en el resto de España en los últimos tiempos.

Alfredo Canteli agradeció a los asistentes su apoyo y animó a los indecisos votantes de Cs a sumarse al único proyecto que puede seguir haciendo que Oviedo avance y mire al futuro, no al pasado, como pretende la oposición de izquierdas. "No pido el voto útil para mí; lo pido para Oviedo", aseguro el líder del PP en la capital de Asturias.