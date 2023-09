Cuidarse durante todo el año es la clave del bienestar

Cada vez son más las personas que, independientemente de una mayor o menor pérdida de peso, deciden adoptar un estilo de vida más saludable por esto precisamente, por gozar de una buena salud. Y es que aunque ahora vivimos más, nada nos garantiza que lo hagamos con una mayor calidad, por ello es fundamental incorporar en nuestra rutina aquellas prácticas que favorezcan gozar de un buen estado físico y psicológico en el día a día, además de prevenir muchas enfermedades crónicas, entre cuyos factores de riesgo se encuentra precisamente un estilo de vida sedentario.

Comer bien, dormir bien y realizar tanto actividad como ejercicio físico, son básicos para disfrutar de la vida al máximo, y por ello, nunca está de más ponerse en manos de profesionales como los que integran el equipo del Centro Deportivo Atlas. Cuentan con monitores titulados e incluso con una dietista que ofrece asesoramiento nutricional a quienes se lo soliciten. Y es que, aunque al principio cueste, el adoptar un estilo de vida saludable es, más que una maratón, una carrera de fondo que merece mucho la pena correr. Ya sea ahora o dentro de una o dos semanas, pues algunos expertos consideran que, ante de iniciarse con estas rutinas deportivas, el cuerpo necesita establecer unas pautas alimenticias saludables. Es decir, que primero se ha de controlar lo que se come y, una vez estabilizados, es momento de apuntarse al gimnasio y disfrutar de las clases colectivas o de las sesiones en sala con pesas, maquinas y mancuernas. Y es que aunque perder esos kilos de más que suelen cogerse en algunas épocas del año como el verano es la principal meta de muchos a la hora de acudir a un centro deportivo, el ejercicio es mucho más, y es importante que la gente se conciencie de que debe hacerse de la actividad física un hábito diario.

Destacar que el iniciarse en el ejercicio o el retomarlo tras un periodo de inactividad, debe hacerse de forma progresiva. Uno de los errores que más se cometen es querer retomar la rutina de entrenamiento tal y donde se dejó, o ponerse al mismo nivel que otros usuarios del gimnasio en mejor forma física, pero los profesionales recomiendan ir introduciéndola poco a poco y sin grandes esfuerzos. Así se evitarán la fatiga, un cansancio muscular excesivo y las temidas agujetas. En tan sólo unos días, el cuerpo se habrá acostumbrar al deporte y se podrá seguir con la rutina tal y donde se

dejó antes del parón. Lo mismo ocurre con la periodicidad con la que acudir al gimnasio. Al principio lo recomendable serían tres veces por semana y, a partir de aquí, cuando el cuerpo ya se haya vuelto a acostumbrar a la actividad, podrá aumentarse esta periodicidad e ir cambiando progresivamente de objetivos –bajar kilos, tonificar determinadas zonas, mantener el buen estado de forma, etcétera–, así como de rutinas –nuevas máquinas, clases grupales, etc.–. Para aquellos que nunca han hecho ejercicio físico y lleven mucho tiempo "inactivos", la recomendación es la misma: ir lento pero seguro.

Tanto unos como otros deben acudir siempre a centros deportivos de confianza que dispongan de buenas instalaciones y modernos equipamientos, así como de un equipo humano de garantías. Monitores titulados y preparados que ofrecen un asesoramiento personalizado, así como entrenamientos en sesiones privadas si se desea, además de estar pendientes en todo momento de los usuarios, tanto en las salas de fitness y musculación –totalmente equipadas y renovadas con maquinaria de última generación y medidas que garantizan la ventilación– como en las diferentes clases colectivas que se imparten.

