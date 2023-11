En el Polígono de Asipo, en Llanera, se encuentra NG Distribuciones una empresa que nació con el objetivo de proporcionar a sus clientes todo lo necesario en cuanto a productos y servicios, desde el día que inauguran su negocio hasta el del cese de su actividad. Se centran en dos líneas de negocio; una dedicada al sector sanitario y la otra al mundo de la estética en general. Los profesionales de estos sectores saben que en NG Distribuciones pueden adquirir los productos para su funcionamiento diario pero también estar asesorados en cuanto a la legislación vigente respecto a protección de datos, sistemas de incendios, destrucción de documentos, gestión de residuos peligrosos, etc. Es decir, pueden aunar una gran cantidad de obligaciones en un solo proveedor con las ventajas que ello conlleva.

Nacho González fundador y actual CEO de NG Distribuciones, hace un balance de estas dos décadas de andadura.

–¿Cuales fueron sus inicios?

–Empecé yo solo en un pequeño sótano de mis padres ubicado en el centro de Oviedo. Me recuerdo preparando unas estanterías muy rudimentarias pero eso sí, con una determinación férrea. Había trabajado anteriormente para varias empresas relacionadas con estos sectores pero su mala praxis, en general, a la hora de relacionarse con los clientes me hicieron empezar a diseñar mi propio negocio para poder actuar de otra manera. Así lo hice.

–¿Cómo es su día a día?

–Bajo el paraguas de NG actúan ocho empresas. Varias de ellas pertenecen a nuestro grupo y alguna otra corresponde a diferentes sinergias que hacemos con empresas externas consiguiendo acuerdos muy beneficiosos para nuestros clientes. La encargada de coreografiar esta bendita locura de personas y recursos es Mariana Gutu, mi mano derecha y persona de total confianza desde hace diez años. El "know how", la manera de proceder, para que este engranaje funcione perfectamente engrasado nos ha llevado estos veinte años de perfeccionamiento.

–¿Cuales considera que han sido los principales hitos de estas dos décadas?

–En primer lugar, resaltaría la decisión de pasar de ser una empresa de productos a proporcionar un servicio integral. El salto cualitativo fue brutal y los profesionales que confían en nosotros nos agradecen que les facilitemos todo lo necesario para su funcionamiento y así ellos sólo tienen que centrarse en su actividad profesional. Su éxito va aparejado al nuestro. También me gustaría destacar el papel que desempeñamos durante la pandemia, a que no dejamos de trabajar ni en los momentos más críticos y era emocionante ser recibidos como héroes cuando llegábamos, por ejemplo, a las residencias de ancianos.

–¿Qué esperan del futuro?

–Somos conscientes de que una empresa que no crece sólo puede decrecer. Por otra parte tanto mi equipo actual como yo mismo conservamos una energía casi ilimitada y la misma ilusión del primer día. Con estas premisas y la enorme diversificación que compone nuestro holding me atrevo a decir que el crecimiento puede ser inabarcable. Somos unos entusiastas de nuestro oficio. Como decía Lorca, "veinte años no es nada si febril la mirada". Sólo pido salud para poder llevarlo a cabo y la inteligencia suficiente para no claudicar en los malos momentos ni hacer alardes obscenos en los buenos.

–Una frase que resuma su trayectoria...

–"Lo hicieron porque no sabían que era imposible". En realidad se la he plagiado a mi amigo, el cantante Miguel Ríos. Nuestro camino ha sido arduo, plagado de pruebas y errores, también aciertos, por supuesto, pero el balance final lo considero muy positivo. Cuando miro atrás y repaso estos años de sacrificios y satisfacciones me convenzo de que este lema también representa a NG Distribuciones.