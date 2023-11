Un retrete es algo pequeño pero maravilloso, como un colibrí, que es el símbolo que Naciones Unidas ha escogido para celebrar el Día Mundial del Agua y el Día Mundial del Retrete 2023.

Dicen que una leyenda americana narra cómo un pequeño colibrí ayudó a apagar un gran incendio en el bosque llevando gotas de agua gota a gota en su pico. Y así nos piden que seamos, como el colibrí, aportando nuestra gota de agua para crear un mundo mejor.

¿Qué puedes hacer tú?

Más de 3500 millones de personas aún no tienen acceso a retretes seguros, y 419 millones aún tienen que defecar al aire libre. En estas situaciones, la transmisión de enfermedades es una amenaza para la naturaleza y para la salud, en especial la de las mujeres, niñas y otros grupos vulnerables.

Nuestras acciones, aun las más pequeñas, ayudan a mejorar los sistemas de saneamiento y a proteger la naturaleza. La cuenta atrás para 2030 se acelera, con solo siete años para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, saneamiento y agua potable para todos y todas en 2030. A fecha de hoy, estamos muy lejos de conseguir este objetivo: necesitamos ir cinco veces más rápido que hasta ahora. El lema del Día Mundial del Retrete 2023 es "acelerar el cambio" haciéndolo todos y todas lo mejor que podamos.

Por el inodoro, solo pipí, popó y papel

A veces no se relaciona al inodoro, al fregadero o a los sumideros de las calles con el saneamiento, como si fueran entidades independientes. Pero no lo son. Todo lo que tiramos al váter o al suelo acaba en nuestras redes de saneamiento, que no aguantan todo. Los colectores y depuradoras de nuestras ciudades están diseñados para soportar y depurar aguas que contienen residuos fecales y papel higiénico. Y nada más. De ahí que en los últimos años el Ayuntamiento de Gijón /Xixón haya insistido en sus campañas en que se recuerden tres personajes que ya son muy conocidos entre escolares y adultos: Pipí, Popó y Papel

Actividades con colegios y centros de mayores

Este año la EMA, para conmemorar este Día Mundial del Retrete, ha preparado un programa que combina lo lúdico con lo educativo. Más de 400 escolares de 10 colegios de Gijón/Xixón participarán en el pabellón de Gijón, del recinto ferial Luis Adaro, con cuentacuentos y otros juegos, todos relacionados con el adecuado uso y cuidado del agua.

Además se han preparado charlas en 6 centros de mayores de la ciudad.

Estas actividades se engloban en el programa educativo y de atención a las personas mayores de EMA, que en 2022 alcanzaron a 5475 escolares y 3 centros de mayores.