"Vidas paralelas entre el periódico y la fundación"

"En el verano del año 2002 anduve cubriendo la Semana Negra para este periódico, que entonces era apenas un adolescente. Es escandaloso que hayan pasado más de veinte años. Es escandaloso que esta cabecera cumpla la treintena. Es escandaloso que ahora me encuentre al frente de aquel festival del que, mejor o peor, di cuenta en estas páginas. Es milagroso que, después de tanto trajinar, estemos más jóvenes ahora. Larga vida".

"Recuperar la feria de Begoña el pasado agosto supuso un triunfo para todos los asturianos, y especialmente los gijoneses, aficionados a la tauromaquia. Un regreso que no resultó sencillo, pero que contó con la ayuda de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón, un periódico que siempre ha mostrado una especial sensibilidad a los festejos taurinos en El Bibio a través de entrevistas, reportajes y crónicas sobre una de las citas más multitudinarias del verano gijonés. Una afectividad que, si Dios quiere, seguirá muchas décadas más".

"La inmediatez que las caricaturas de Evaristo Valle muestran tienen mucho que ver con la que requiere un titular de prensa o una noticia que no puede esperar para ser difundida, y todas ellas nos hablan de la sociedad del momento. De ahí la importancia para Gijón de la edición local de LA NUEVA ESPAÑA, que desde 1994 es una constante valedora de la vida cultural de la ciudad. Enhorabuena por estos treinta años de excelencia".

"En estas últimas tres décadas LA NUEVA ESPAÑA de Gijón ha sido un referente en la información sobre la actualidad local de nuestra villa, destacando siempre por su seguimiento cuidado y pormenorizado de las celebraciones de las cofradías y hermandades locales. Nombres como Cuca Alonso, Alfonso Peláez o Julio Puente están escritos con letras de oro en nuestro recuerdo y en la historia de esa Semana Santa gijonesa que, como este diario, va a más".

"LA NUEVA ESPAÑA de Gijón ha sido una de las lecturas habituales de mi vida desde la adolescencia y me ha acompañado en muchos de los locales más emblemáticos de Gijón, como el recientemente cerrado Café Mayerling. Me gustaría destacar la calidad y profundidad de sus reportajes sobre nuestra ciudad y sus columnas, como las que durante años firmó Pepe Colubi y que aún conservo en forma de recortes".

"En 30 años LA NUEVA ESPAÑA de Gijón ha narrado cada momento de nuestra ciudad. Nos ha permitido conocer más de Gijón/Xixón, ofreciendo a la juventud una ventana con nuestra propia historia. En un mundo cada vez más digital, LA NUEVA ESPAÑA de Gijón ha sabido conectar con la curiosidad de la juventud, siendo un puente entre pasado y futuro. Y aunque ya deja de ser joven... ¡Felices 30 años!".

"Desde el Centro Comercial Los Fresnos felicitamos al diario LA NUEVA ESPAÑA y a su edición de Gijón por esos 30 años acompañando cada día a Gijón y sus gentes, orgullosos de formar parte de la vida diaria de los ciudadanos y os animamos a continuar siendo cada día un punto de encuentro e información sobre todos los ámbitos de nuestro entorno, esperamos poder seguir recorriendo juntos otro largo camino y celebrando muchos más cumpleaños. Felicidades".

"Para quien como yo conoció el periódico desde sus inicios fue un gran acierto que se decidiera pasar de aquellas dos páginas, que se quedaban cortas, a una edición propia que diera cobertura a la ciudad más poblada de Asturias, y con más movimiento. Incluido el cultural. Y no solo es de valorar la atención que se dedica a la cultura. También esa agenda que nos permite saber todo lo que se puede hacer cada día en Gijón. Solo cabe esperar que se siga mejorando y que lo podamos ver"

"Ser un referente en la ciudad durante 30 años no es una tarea nada fácil y haciéndolo, aportando valor e información veraz y plural mucho menos. La prensa libre es fundamental para una sociedad sana pues la prensa es la garante del derecho que tenemos todos los ciudadanos a la información. La libertad a la hora de informar es esencial, pues con esa información todos tomamos decisiones. Hay que felicitar a LA NUEVA ESPAÑA por estos 30 años y deseando que sean muchos más, acompañando a la ciudad".

"Hay que dar la enhorabuena a todas las personas que hacen LA NUEVA ESPAÑA de Gijón, que es sinónimo de información. En lo que atañe al deporte femenino en general y a nosotras en particular, siempre nos ha apoyado mucho y nos ha dado mucha visibilidad. Siempre, en los deportes minoritarios, se agradecen esos empujones. Ver que alguien se preocupa por ti, te hace caso, te saca, te pone en la palestra, es algo muy importante. Ahora, a por otros 30 años y que nosotras lo veamos".

"Hay que felicitaros por estos treinta años de información en Gijón y felicitarnos como Federación vecinal de contar con un medio de información local que nos permite participar de las realidades y del debate de ciudad. He de decir que para la Federación LA NUEVA ESPAÑA de Gijón ha sido y es un altavoz de nuestras demandas vecinales y que siempre hemos encontrado ese hueco para saber el día a día de los barrios. Os deseamos muchos años más de información y de trabajo".

"Enhorabuena a LA NUEVA ESPAÑA de Gijón por su destacado compromiso con la cultura en Asturias. Os felicito por vuestra labor en la promoción y difusión de las actividades culturales en la ciudad de Gijón, apoyándonos en la visibilización de las artes plásticas y favoreciendo el enriquecimiento de nuestra comunidad. La cobertura de nuestras actividades expositivas contribuye a resaltar la diversidad artística y creativa y supone un valioso soporte al tejido cultural gijonés".

"Gijón disfruta del privilegio de tener un periódico de ámbito regional con gran dedicación a nuestra ciudad. Con información detallada y veraz de los muchos acontecimientos que suceden en una villa marinera tan dinámica. Lleva 30 años y aún le quedan otros 60 para seguir participando en iniciativas tan queridas por los gijoneses como la celebración de los 90 años de La Escalerona. Enhorabuena todo el equipo de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón".

"El periódico, como una de las personas que vivimos en Asturias, me parece favorable, tengo la opinión de que trata de ponernos al día de lo que pasa por Asturias. Lo leo, aquello que me interesa de toda la información que publica. En general LA NUEVA ESPAÑA siempre se ha interesado por la Cocina Económica, que no sólo da comidas a las personas que lo necesitan, sino que también presta otros servicios, como el de dentista y cuenta con una residencia".

"Para la Federación de asociaciones de vecinos de la zona rural "Les Caseríes", LA NUEVA ESPAÑA de Gijón siempre ha representado una prensa pública, clara y diáfana. Es de agradecer que siempre nos atienda y también su preocupación constante con todas las problemáticas que afectan a la zona rural del concejo gijonés. Se agradece esa conexión para que se nos escuche en los ámbitos políticos y el resto de foros de la ciudad. Sois el altavoz de los vecinos de las parroquias".

"Parece que fue ayer cuando LA NUEVA ESPAÑA comenzó su andadura en Gijón pero han pasado ya tres décadas. La Fundación y el periódico que estás leyendo llevan vidas casi paralelas ya que nuestra entidad inició su actividad hace 31 años. En este tiempo hemos contado siempre con su inestimable ayuda a la hora de difundir nuestras actividades culturales y educativas. En nombre del Patronato de la Fundación Alvargonzález os damos la enhorabuena por este aniversario y las gracias por vuestro apoyo".