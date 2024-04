"Tenemos un gran equipo y un plan de desarrollo envidiable por delante"

Autecnia, empresa tecnológica asturiana especialista en aportar soluciones de transformación digital industrial en las tecnologías de operación y de automatización industrial, ubicada en Gijón, sigue dando pasos en su consolidación y desarrollo en el sector. Tras haber cerrado 2023 (cuarto año de actividad) con una facturación de 2 millones de euros, se ha propuesto llevar a cabo un ambicioso plan de crecimiento para los próximos 5 años, proyectando alcanzar una plantilla de casi 100 personas. Como parte de sus primeras medidas para abordar este plan, la empresa ha apostado por profesionalizar su área de Personas, Talento y Cultura. Elena Aguirre Alonso, recién incorporada al equipo como nueva directora de este área, habla sobre la estrategia que seguirá la compañía.

–¿Cuál es su primera impresión de la empresa?

–Autecnia es una empresa con pocos años de rodaje pues, aunque la experiencia y el conocimiento que hay detrás de ella tiene muchos más años en la mochila de aprendizajes; en concreto, más de 20, los años que sus fundadores y algunos colaboradores llevan trabajando en el sector de la automatización industrial y la transformación digital. Además, he de añadir que me he encontrado con un equipo excelente personal y profesionalmente, acogedor, cercano e ilusionado. Así que la primera impresión es muy buena y motivadora.

–¿Qué retos supone este plan, desde la Dirección de Personas, talento y cultura?

–El mayor retos es posicionar a Autecnia como un referente como empleador entre tanta competencia, pudiendo, sin duda alguna, ofrecer desarrollo profesional de mano de gente experimentada con mucha iniciativa y compromiso con el negocio, y orientación total hacia el cliente. Tenemos todos los ingredientes para ser conocidos de forma muy positiva, pero los esfuerzos hasta ahora se han centrado a crecer a nivel comercial, atrayendo proyectos, asentando y encaminando el negocio con seriedad y solidez. Ahora toca aprender a vendernos también hacia quienes quieran formar parte de nuestro equipo, no solo a quienes quieran contratarnos. No somos una gran ingeniería, no somos una gran instalación, pero tenemos un gran equipo, un gran conocimiento interno, y un plan de desarrollo envidiable por delante.

–¿Quieren pasar de 27 empleados en 2024 a casi 100 en 2028 . ¿Qué estrategia han diseñado para atraer talento?

–La estrategia no es otra que continuar con la esencia de Autecnia. Desde el primer momento, tanto David como Emilio, sus fundadores, han apostado por las sinergias entre instituciones, empresas, organizaciones, especialmente con la Universidad de Oviedo, a través de la EPI, y recientemente también con centros de formación profesional. Este tipo de sinergias pasan por ser parte del claustro de profesores del máster de Automatización de la Escuela Politécnica ingeniería de Gijón; ser patrocinadores del Uniovi eTech Racing; participar en foros de promoción empresarial; abrir nuestras puertas a estudiantes que quieran hacer prácticas con nosotros y visibilizar y compartir nuestra vida en la empresa, entre otras actividades.

–¿Qué ofrecen a su colaboradores para que sigan apostando por Autecnia?

–Confianza, integridad, autonomía, desarrollo profesional y un muy buen ambiente de trabajo. Tenemos un sistema de flexibilidad horaria muy atractivo que permite la conciliación personal y laboral. Hay mucha confianza respecto al tiempo de trabajo y la organización de cada uno. Se trabaja de forma bastante autónoma, bajo la filosofía "mejor pedir perdón que pedir permiso". Además, hemos empezado a esbozar un plan de formación estructurado para todos los empleados, con la intención de estar a la última en todos los avances de nuestro sector. Queremos que la gente se desarrolle profesionalmente con nosotros sabiendo que habrá un retorno de esa formación en nuestro negocio en forma de conocimiento e iniciativas.