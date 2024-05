El primero de los seis Desayunos Tecnológicos que se celebrarán este año los segundos viernes de cada mes, con un paréntesis en julio y agosto, organizados conjuntamente por Gijón Impulsa y el Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA), se celebró ayer en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón. En el encuentro, sendos expertos de la Universidad de Oviedo y de la Politécnica de Cataluña hablaron sobre sus respectivas experiencias en la investigación utilizando métodos numéricos y simulación de procesos: estudios efectuados mediante programas de cálculo, con simulaciones que requieren de unos costes iniciales sustancialmente menores a la realización de estudios experimentales, y en los que lo verdaderamente complejo en esos estudios numéricos es interpretar adecuadamente los resultados, coincidieron ambos ponentes.

El director gerente de Impulsa, Luis Díaz, resaltó que con estos encuentros se apuesta por "traer contenidos de mucho interés al Parque Científico y Tecnológico, con investigaciones que se están desarrollando en la Universidad a través del IUTA y que las empresas que puedan tener el foco sobre estas temáticas puedan participar y se establezca una relación más directa entre investigadores y empresas". El encuentro de ayer contó con la participación de representantes de varias compañías gijonesas interesadas en el objeto del encuentro. Estas citas promueven la transferencia de conocimiento a las empresas, que es uno de los objetivos de la linea estratégica "Gijón Polo de Emprendimiento e Innovación" del área de promoción económica del Ayuntamiento de Gijón. "Buscamos procurar esa transferencia de conocimiento y de resultados de investigación a la empresa y esta es una de las acciones previstas para dar cobertura a ese proyecto concreto del nuevo acuerdo de concertación social Gijón Futuro", destacó Díaz.

Por su parte, el director del IUTA, Eduardo Cuesta, encargado de presentar a los dos ponentes, recalcó en el mismo sentido que "todo lo que investiga la gente en la Universidad puede ser transferido a la empresa" y abogó por "crear sinergias entre el mundo científico técnico por parte de la Universidad y de la empresa".

Las dos presentaciones que inauguraron esta edición de los Desayunos Tecnológicos sobre cálculo numérico y computacional aplicado a ingeniería tuvieron un contenido muy técnico, en sintonía con el público objetivo al que se dirigían ambas charlas. Una de ellas sobre el cálculo, optimización y modelización de los flujos en turbinas para generar energía eléctrica, "que tiene una importancia vital para empresas de mantenimiento, empresas de montaje de las turbinas y en última instancia al tema de ahorro energético", en palabras del director del IUTA, que consideró interesante ese conocimiento tanto para ingenierías que diseñen turbinas como para las empresas que las utilizan. La otra presentación versó sobre ingeniería de cálculo puro y personalizado para muchísimas aplicaciones "y ahí tenemos un campo todavía mayor de gente y empresas que pueden estar interesadas en sus soluciones", añadió.

En un lenguaje más llano, el profesor titular de la Universidad de Oviedo y miembro del grupo Feres de investigación de mecánica de fluidos (grupo que ya colabora con las empresas Red Táctica Industrial y Sinfin Energy) José Luis González Pérez, explicó tras su presentación que los estudios sobre turbinas que presentó a los representantes de empresas que acudieron a escucharle se focalizan en el desarrollo de la minihidráulica.

Este profesor universitario apuntó que el desarrollo de turbinas de baja potencia hasta ahora no habían sido consideradas una prioridad ante el desarrollo de otras tecnologías de generación eléctrica en España, "pero que a día de hoy por las sucesivas crisis económicas y energéticas pues pueden llegar a tener su interés", al igual que ya lo tienen sin duda en países en vías de desarrollo.

José Luis González explicó que el potencial de generación eléctrica con ese tipo de turbinas pueden tener aplicación "en nuestros ríos que no se están aprovechando. A lo mejor tenemos corrientes por ahí que tienen unas prestaciones que para una gran central no tendrían cabida, pero sí para las de este tipo, que además requieren de una obra civil mucho más pequeña que una gran presa".

En Asturias hasta ahora no se había pensado en la implantación de estas minicentrales, porque las necesidades energéticas ya estaban cubiertas de otra manera. El profesor universitario destacó que este tipo de instalaciones sí "puede tener interés para pequeños consumos, para zonas que estén aisladas. La red de carreteras en Asturias tiene sus dificultades y podría haber zonas donde ayuntamientos o entidades locales podrían estar interesados en hacer un aprovechamiento de unos recursos que en su momento se desecharon, pero que a día de hoy podría tener su interés, al igual que también estamos viendo muchas innovaciones, en el tema eólico, de recursos que antes el primer arreón tecnológico no cubrió y ahora sería lo mismo con la hidráulica".

El profesor de la Universidad de Oviedo animó a las empresas a desarrollar este tipo de tecnologías. "Hay un problema que es que aquí tampoco tenemos tantas empresas del sector, porque las grandes explotaciones hidráulicas utilizan tecnología que hacen multinacionales y ya están muy desarrolladas", pero queda el hueco por cubrir de estas turbinas para minicentrales, ante lo que espera "que empresas de aquí se den cuenta que habiendo el recurso (en los cauces de Asturias) pueden hacer el desarrollo tecnológico y luego exportarlo".

El segundo de los ponentes fue Joaquín Irazábal González, ingeniero industrial, antiguo alumno de la Universidad de Oviedo y doctor por la Universidad Politécnica de Cataluña, que trabaja en el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería perteneciente a esa última universidad y que se ha trasladado a vivir a Asturias. Uno de los objetivos que se plantea es "intentar conseguir sinergias" y colaboraciones con empresas asturianas del centro para el que trabaja, cuya sede central está en Barcelona, y que hasta ahora sólo ha hecho colaboraciones con empresas de catalanas y madrileñas.

En su charla presentó los trabajos sobre modelación numérica y utilización de "machine learning" para la resolución de problemas de ingeniería. Para que sus predicciones sean correctas, el sistema requiere de la aportación de numerosos datos históricos o, si no los hubiera, datos "sintéticos" generados por ordenador.

Respecto a la utilidad que puede tener el trabajo que desarrollan para las empresas asturianas, señala que "este tipo de modelos pueden ayudar mucho a optimizar procesos y la fabricación. Lo que es fundamental es darse cuenta de que no es magia; hace falta un conocimiento ingenieril muy grande detrás, no puede venir cualquiera a utilizar estos modelos porque no va a saber interpretar bien los resultados", explicó.

En cuanto a la colaboración con empresas asturianas, considera que "las herramientas con las que nosotros trabajamos conjuntamente con el conocimiento y el trabajo que realicen las empresas de aquí puede ser muy beneficioso para nosotros para aumentar el conocimiento y seguir desarrollando mejores productos y para ellos para mejorar sus procesos y ser más competitivos", "la oportunidad de que yo ahora esté físicamente aquí esperamos que haga más fácil poder colaborar con empresas asturianas", señaló.

El Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería tiene entre sus puntos fuertes la realización de análisis relacionados con presas hidráulicas, redes de abastecimiento y saneamiento, optimización de procesos de fabricación industriales o la predicción de la evolución de los niveles de contaminantes en la atmósfera (algo que ya están haciendo en Cataluña con el ozono troposférico), entre otros campos.

"La inteligencia artificial, el machine learning, puede ser aplicada a todo tipo de problemas, uno de los temas que más tratamos es el relativo a las presas y estructuras hidráulicas, pero no nos cerramos puertas y siempre que haya un problema de ingeniería que pueda ser abordado desde este punto de vista, lo trabajamos", explicó este ingeniero formado en Gijón.

Tratar de mejorar la seguridad de infraestructuras interpretando los datos que ofrecen los centenares o miles de sensores que pueden llegar a tener por ejemplo las presas, es algo en lo que "el machine learning simplifica mucho el análisis y puede ayudar a ver patrones y predicciones y un ejemplo claro es la detección de patrones y fallos cuando manualmente podría ser muy difícil o incluso imposible con antelación".

También han trabajado en proyectos de detección de fugas de redes de agua potable con una metodología que puede ser extrapolable a otro tipo de red, como la de aguas residuales. Respecto a estas últimas también han efectuado análisis de procesos de tratamiento de aguas residuales industriales en Madrid.

El siguiente Desayuno Tecnológico tendrá lugar el 14 de junio y versará sobre Soluciones de Impacto Social y Mejora de Calidad de Vida.