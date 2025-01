Ni Oviedo ni Sporting apostaron anoche por ganar el derbi que hacía el número cien de los disputados hasta el momento. Ambos equipos fueron demasiado previsibles y apostaron más por la contención que por la creación, preocupados los jugadores de ambos conjuntos por no conceder espacios al contrario, salvo en la última fase del choque, en la que los futbolistas de uno y otro equipo sí encontraron más espacios para desenvolverse. Pero en el primer tiempo es que no hubo ni una sola ocasión de gol, bueno, quizás habría que decir que no hubo ni siquiera acercamientos con más o menos intención de causar daño en las áreas de ambos combinados.

En el primer tiempo no pasó nada. Sólo que el árbitro, inexplicablemente, suspendió temporalmente el partido durante algo más de doce minutos por culpa del lanzamiento de bolas de papel al terreno de juego; algunas, no excesivas, como sí había sucedido en otros derbis en los que no se tomó ninguna medida como la de ayer, ya que los árbitros consideraron lo sucedido algo más o menos habitual en este tipo de encuentros de máxima rivalidad. Por eso se puede señalar que el gran protagonista de estos primeros 50 minutos (en total más de una hora si se añade el tiempo perdido por el trío arbitral al abandonar el césped y meterse en los vestuarios junto a las dos plantillas a causa del incidente de los papelitos) fue el trencilla Sesma Espinosa, poco experimentado para un derbi como este.

En el segundo tiempo sí hubo algo más de juego. El entrenador azul, Javi Calleja, volvió a tomar una decisión acertada en los cambios que acabó teniendo influencia en el marcador. Tras el descanso, el técnico azul decidió dar entrada al exsportinguista Hassan por el canterano Álex Cardero. En la primera ocasión que tuvo realizó una gran jugada que a punto estuvo de dar ventaja a los carbayones. Momentos después volvió a irse de los defensores rojiblancos, pero sin concreción final. Y ya en la tercera jugada en la que participó el rápido extremo francés marcó (cuando solo iban tres minutos de la segunda parte) el gol de los azules, tras una buena combinación con Pomares y Alemão.

Por su parte, el técnico sportinguista Albés insistió en intentar hacer daño a los azules por el centro y así Gelabert, a pase del exoviedista Dubasin, logró el tanto del empate. Es decir, que dos ex tuvieron un gran protagonismo en el encuentro: uno marcó y el otro asistió.

Al menos en la segunda parte sí se vio algo de fútbol, aunque el miedo, excepto en los últimos veinte minutos, fue la tónica dominante también en la reanudación del choque. Hubo oportunidades de que subieran más goles al marcador, sobre todo por parte de los oviedistas, aunque también es cierto que los gijoneses tuvieron algún acercamiento peligroso. No obstante, tras lo visto ayer en el Carlos Tartiere se puede concluir que el empate es un resultado justo. El Oviedo mantiene la diferencia de cinco puntos con el Sporting. Pero la categoría del plata del fútbol español está muy igualada y puede pasar cualquier cosa.

