Borislav Slalov, compositor de la banda sonora de «Baldur’s GAte III»: "¿Cómo vas a conseguir emocionar si no te emocionas tú mismo?"

El compositor Borislav Slalov (Sofía, Bulgaria, 1973) es el creador de la banda sonora de, entre otros videojuegos, "Baldur’s Gate III". Ha ganado un premio "Bafta" por esa partitura.

-¿La música de videojuegos es la hermana pobre de la música sinfónica?

-Absolutamente no. Creo que, más que nunca, que la música de videojuegos es comparable con su hermana mayor, con la música sinfónica. Creo que, además, academias como la Británica o la de los Grammy le están dando la relevancia que merece dentro del mundo de la música y me siento orgulloso de haber llegado a este escenario en este momento tan concreto en el que la música de videojuegos es absolutamente comparable con una producción de Hollywood o de grandes series de televisión

-¿Cómo se celebra un premio "Bafta"?

-Lo más importante es reconocerle a la audiencia la relevancia que tiene dentro de la recepción de un premio como puede ser un "Bafta", un premio de la Academia Británica. Creo que es muy importante reconocerlo porque tanto los músicos como el público formamos parte de una misma comunidad. Yo no podría componer si no fuese por el público que me escucha y que se interesa en la música que se compone para los videojuegos. Cuando te dan un premio, lo normal es que lo celebres con tu gente, con tu familia, con tus amigos. Para mí, dentro de ese grupo de personas con los que tengo que celebrar, entrarían también las personas que son la audiencia que escucha la música a través de los videojuegos.

-¿En qué momento los compositores cobraron el papel protagonista en las producciones de videojuegos?

-Para mí, es importante trabajar mano a mano con el equipo de desarrollo del videojuego y tener una colaboración en la que todos estemos disfrutando de la creación del mismo. Porque ¿cómo vas a conseguir emocionar a los jugadores si tú no te has emocionado creando la música? Creo que es fundamental que al final del proceso nos hayamos entretenido todos. Porque si queremos que se entretengan los jugadores, nosotros también tenemos que pasárnoslo bien.

-¿Qué formación musical graba las bandas sonoras? ¿Cómo trabaja?

-La belleza de las bandas sonoras de videojuegos viene de la gran libertad creativa que hay. Podemos utilizar prácticamente cualquier elemento.