Heuvelt: "Cuando era niño la muerte vivía en el ático"

Thomas Olde Heuvelt (Nimega, Países Bajos, 1983) fue el de "Hex", el de "Eco" y ahora es el "Oráculo". Las tres novelas las ha editado Nocturna, las tres son de terror. La primera le gustó tanto a Stephen King que hizo que Heuvelt se aposentara en el circuito internacional del terror como si nada. Esta de ahora es la tercera vez que se pasa por el Celsius de Avilés.

Heuvelt sabe de terror: "Creo que todos tenemos ciertos miedos universales, muy profundos, que se crean cuando eres niño. En mi caso, mi padre murió cuando tenía 3 años. Cuando era niño, veía muerte en todos lados. Vivía en nuestra casa, en el ático. Podía venir por las escaleras para agarrarme. Ese miedo siempre se quedó conmigo: el miedo de perder a los seres queridos, el miedo de la muerte. Eso vuelve en todos mis libros".

"Oráculo", su última novela en castellano, la escribió durante la pandemia. "La pandemia daba mucho miedo, pero esta novela no fue causada por ese miedo en concreto. De hecho, al contrario, la pandemia me permitió escribir de manera fácil. Porque el aislamiento me causó que no tuviera ninguna distracción. Y soy fácilmente distraible".

La historia que propone en esta ocasión parte de una salida en bicicleta de dos adolescentes –Luca Wolf y Emma Reich–, son amigos desde la guardería. A Luca esa relación de amistad se le ha quedado corta, por eso no quiere perder un segundo de su vida sin estar con ella. Y, entonces, aparece el barco y el objeto de terror: "Esta es una historia de terror sobre un barco. Sobre un chico que ve a su padre. Hay miedo en el barco. Así que vuelve a la ficción esa relación de padre e hijo de la que hablaba, pero no todo se queda ahí. El barco tiene su historia: transportaba muerte y destrucción", señala el novelista holandés. Así que sí, por un lado, "está influida por una pandemia, en realidad", reconoce.

Heuvelt, que es de Países Bajos, escribió su primera novela en holandés. Luego, cuando la reeditó, cambió los escenarios de su país para amoldarlos al mercado norteamericano: "Hex" traspasó el idioma y los escenarios. "Siempre escribo en holandés, es mi idioma materno. Luego, cuando se traduce, lo reescribo. No es una traducción solamente", ajustó. La diferencia es que ahora mantiene la historia en su sitio: "En ‘Oráculo’ está la vida práctica de la gente holandesa: la manera en que vivimos nuestras propias vidas, la manera de vivir bajo el cielo. Eso es algo muy holandés. Que es muy deliberado, que en este libro ha utilizado imágenes muy holandesas. El barco, los campos de tulipán, todo eso."

Thomas OIde Heuvelt todavía no ha visto ninguno de sus libros trasladados a la pantalla. "Espero que sea muy pronto", apunta. "‘Hex’ está en desarrollo para el cine. ‘Oráculo tiene una opción para convertirse en serie de televisión en mi país y ‘Hex’ está siendo desarrollada en Estados Unidos. Pasa lo mismo con ‘Darker Days’, será una serie también", concluye.