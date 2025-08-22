Protege tus pies este verano: el calor puede afectar su cuidado
El verano es una época en la que pasamos más tiempo al aire libre, caminando y disfrutando del buen tiempo. Sin embargo, las altas temperaturas y la mayor actividad pueden afectar negativamente a nuestros pies si no usamos el calzado adecuado. Aquí te explicamos los beneficios del calzado ergonómico en verano y cómo puedes lucir bien sin sacrificar el confort.
El calzado ergonómico está diseñado para proporcionar el máximo confort y apoyo a tus pies, adaptándose a su forma natural y ayudando a prevenir problemas de salud. Durante el verano, estos beneficios son aún más importantes debido a las siguientes razones:
- Reducción del dolor y la fatiga: el calzado ergonómico proporciona un soporte adecuado para el arco del pie y amortigua los impactos al caminar, lo que ayuda a reducir el dolor y la fatiga, especialmente durante largas caminatas o actividades al aire libre.
- Mejora de la circulación: un buen calzado ergonómico permite una mejor circulación sanguínea, evitando la hinchazón y el cansancio excesivo, comunes en los días calurosos.
- Prevención de problemas podológicos: el uso de calzado adecuado ayuda a prevenir problemas como fascitis plantar, juanetes y callosidades, que pueden empeorar con el calor y el sudor.
- Transpirabilidad: muchos zapatos ergonómicos están hechos de materiales transpirables que mantienen tus pies frescos y secos, evitando la acumulación de sudor y la aparición de hongos o mal olor.
Para mantener tus pies frescos y cómodos durante el verano, es importante elegir el calzado adecuado. Por eso, deben estar hechos de materiales transpirables, como zapatos hechos de malla, lino o cuero transpirable, que permitan una buena ventilación y mantengan tus pies secos.
Puedes utilizar también plantillas ergonómicas que ofrezcan soporte adicional y amortiguación. Estas plantillas pueden ser especialmente útiles en sandalias y zapatos abiertos. Asegúrate de que el calzado se ajuste bien a tu pie. Un zapato demasiado apretado o demasiado suelto puede causar fricción y ampollas.Además, asegúrate de mantener una higiene regular detus pies.
- El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil
- Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
- El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
- Llantos, emoción y rabia en el multitudinario adiós a Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Podemos enfadarnos con Dios porque nos la ha arrebatado
- Muere atropellado un ciclista de 63 años en la recta de Posada de Llanes a Turanzas
- Una habitación alquilada, una fuerte discusión y un crimen: las claves (e incógnitas) del asesinato de una mujer en Avilés
- La Ronda Sur de Oviedo, tomada hasta febrero por las máquinas para hacer un bulevar de 300 metros
- En imágenes: Matan a Noelia González Gutiérrez en su domicilio de La Folleca