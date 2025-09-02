NUTRIGEST, impulsado por Ence Terra, PROFOAS, ASMADERA Fundación CETEMAS, FORESMA, Fertiberia, CLAS y COGERSA, ha desarrollado una apuesta destacada por la innovación forestal. Fruto de un proyecto de colaboración público-privada, esta iniciativa ha constituido una actividad fundamental para abordar los retos del sector forestal y agroalimentario, como el abandono de la propiedad, la baja productividad o la gestión inadecuada de residuos.

NUTRIGEST: innovación forestal para una Asturias más sostenible y ruralmente activa

En este contexto, NUTRIGEST, lanzado en el año 2023 y que se ha extendido hasta este mes de agosto, se ha consolidado como una de las iniciativas más ambiciosas en el ámbito forestal asturiano. Su meta ha sido mejorar la sostenibilidad y la productividad de las masas de Eucalyptus globulus de la región mediante estrategias avanzadas de gestión forestal y nutrición, alineadas con los principios de la economía circular

Un sector estratégico para Asturias

Las plantaciones de eucalipto representan un pilar económico esencial en Asturias. Su madera, un recurso de origen natural, renovable y reciclable, es una materia prima clave para la industria regional. Además de su valor económico, estas masas forestales contribuyen a la captura de CO2₂, en línea de mitigar el cambio climático, y a la protección del suelo frente a la erosión.

NUTRIGEST ha contado con un presupuesto máximo subvencionable de 198.315,08 euros, y ha sido financiado por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Mejora del material vegetal Eucalipto 2020

El primer eje del proyecto se ha centrado en la identificación de materiales vegetales de eucalipto mejorados, con una adaptación superior a las condiciones edafoclimáticas de Asturias, mayor resistencia a plagas y enfermedades, y mayor productividad. La mencionada mejora de los materiales vegetales se ha obtenido a través de un largo proceso que parte de su selección en campo (en función de sus características observables) y posteriores cruzamientos controlados entre ellos y selección de los mejores individuos de su progenie.

La selección se ha basado en la red de ensayos Eucalipto 2020, utilizando tecnologías como sensores remotos, LiDAR y análisis multiespectrales. Entre los materiales destacados figuran los desarrollados por empresas líderes del sector de la selvicultura de eucalipto, incluyendo los de Ence Terra, socio del proyecto, con sus variedades Colunga y Casamaría.

Además, se han desarrollado modelos forestales que permiten estimar biomasa, volumen y densidad de la madera, parámetros clave para la industria de la celulosa y la captura de carbono.

Nutrición forestal y economía circular

El segundo eje del proyecto ha sido la mejora de la gestión nutricional de las plantaciones mediante estrategias innovadoras que integran subproductos agroindustriales como fertilizantes.

Estas prácticas no solo mejoran la fertilidad del suelo, sino que también ofrecen una solución sostenible a los excedentes de residuos del sector agroalimentario, alineándose con la estrategia regional "Asturias Circular".

Como resultado de este trabajo, se ha implementado el "Sistema Integrado de Diagnóstico y Recomendaciones de Abonado" desarrollado por Fertiberia, que permitirá una fertilización optimizada y personalizada para el cultivo de Eucalyptus globulus en Asturias.

Los resultados del proyecto permitirán a propietarios, asociaciones, empresas y administraciones tomar decisiones más informadas sobre la gestión forestal y la selección de materiales vegetales. Además, se espera un aumento de la actividad económica en zonas rurales, con beneficios directos para sectores como el transporte, la maquinaria forestal o el mantenimiento de montes.

Este modelo de innovación forestal y circular tiene el potencial de ser replicado en otras regiones, posicionando a Asturias como referente en la gestión sostenible de sus recursos naturales.