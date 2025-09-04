LA NUEVA ESPAÑA además de informar, premia. Y es que, tras un verano lleno de premios, llega este domingo la página-cartilla para el sorteo del segundo Nissan Juke Nissan Juke 5p 1.0 DIG-T 83Kw (114CV) en color amarillo. Hasta ahora, "El Gran Sorteo del Verano" ha premiado a varios lectores con seis bicicletas eléctricas MMR, seis viajes de ida y vuelta y uno de los dos coches Nissan Juke.

Interior del vehículo. | Pablo Solares

"El Gran Sorteo del Verano" pone a disposición de sus lectores un vehículo con excelentes diseños, que hacen del Nissan Juke algo único. Cuenta con acabados interiores de gran calidad y un amplio maletero de hasta 422 litros. Su diseño es renovado, espacioso y perfecto para tener una gran vida sobre ruedas.Aunque parezca pequeño, es su diseño compacto y ágil lo que hace que tenga un gran espacio interior.

Este próximo domingo comienza la cuenta atrás para el sorteo del segundo Nissan Juke, el premio más esperado del verano

El modelo sorteado por LA NUEVA ESPAÑA es en color amarillo vivo, con detalles en negro. Un contraste de colores espectacular para un modelo de coche perfecto para conducir en familia.

El vehículo, de gasolina y con etiqueta de DGT tipo "C", tiene una potencia de 114 caballos y un motor de combustión. La velocidad máxima que alcanza es de 180 kilómetros por hora y un aceleración de 0 a 100 kilómetros de 10.7 segundos. Su depósito es de 46 litros en total y el consumo es de 5,9 litros por cada 100 kilómetros recorridos.De cambio manual, cuenta con seis velocidades y tracción delantera.

Además, si resultas ganador del Nissan Juke 5p 1.0 DIG-T 83Kw (114CV), contarás también con el servicio de Nissan Assistance. Este te garantiza protección en carretera 24 horas, 7 días a la semana. Y es que si se te pincha una rueda o si te has dejado las llaves dentro del coche tras cerrar, Nissan ofrece su servicio de ayuda a través de teléfono o de su aplicación Nissan Connect Services.

¿Cómo participar?

Entrar en el sorteo de un vehículo tan increíble como el Nissan Juke nunca fue tan fácil. Este domingo, con cualquiera de las ediciones dominicales de LA NUEVA ESPAÑA sale la página-cartilla, que tendrás que rellenar con tus datos y entregar bien a tu quiosco de confianza, enviar por correo postal a la sede de LA NUEVA ESPAÑA (calle Leopoldo Calvo Sotelo, 7, Oviedo) o meter en la urna presencialmente en la sede del periódico antes del jueves 18 de septiembre a las 20.00h. La cartilla de este domingo tendrá diez casillas, donde tendrás que pegar los cupones que se publican de lunes a viernes, también en todas las ediciones del periódico.

No existe límite de participación.Cada lector puede entregar tantos resguardos como desee, y participar con ellas correctamente cumplimentadas y contengan todos los cupones exigidos. El viernes 19 se realizará el sorteo ante notario y, el sábado 20 de septiembre, se publicará el nombre del afortunado que se lleve el último Nissan Juke de "El Gran Sorteo del Verano" de este año.