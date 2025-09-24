El Desarme de Oviedo ya es fiesta de interés turístico nacional

Oviedo vive hoy un día histórico para su calendario festivo y gastronómico. La fiesta del Desarme, una de las celebraciones culinarias más antiguas de España, recibe en Madrid la declaración de fiesta de interés turístico nacional, una distinción que otorga la Secretaría de Estado de Turismo y que supone un impulso definitivo a la proyección de esta cita fuera de las fronteras asturianas.

El acto oficial se celebra hoy, miércoles 24 de septiembre, en Madrid, dentro de la ceremonia de entrega de diplomas a las fiestas reconocidas en 2025. La jornada arranca con la bienvenida de la directora general de Política Turística, Ana Muñoz Llabres, y la apertura por parte de la secretaria de Estado, Rosario Sánchez Grau. A lo largo de la mañana, la representación ovetense recogerá el título que acredita al Desarme como nueva fiesta de interés turístico nacional, en un evento que clausurará el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Con motivo de la concesión de esta distinción,días atras Rosario Sánchez Grau ya había felicitado días atrás a la ciudad de Oviedo y, de manera especial, a la Cofradía Gastronómica del Desarme, organizadora de buena parte de la programación que rodea esta jornada, destacando "una labor que va más allá de la ciudad, tanto en la difusión de la comida como en la promoción de un calendario cultural complementario, lo que supone un extraordinario atractivo turístico".

Con esta incorporación, ya son 163 las fiestas españolas con este reconocimiento, de las cuales diez corresponden al Principado.

Origen histórico y menú tradicional

El Desarme hunde sus raíces en el siglo XIX, cuando se conmemoraba la victoria de la milicia ovetense frente al asedio carlista en 1836. Lo que en su origen fue un gesto de agradecimiento se transformó con el paso de las décadas en una tradición culinaria profundamente arraigada. Hoy el Desarme se identifica con un menú que se sirve cada 19 de octubre en los restaurantes de la ciudad y que ha llegado a simbolizar la gastronomía ovetense: garbanzos con espinacas y bacalao, callos a la asturiana y arroz con leche.

Este recetario, transmitido de generación en generación, ha evolucionado y se ha consolidado como la esencia de una fiesta que une historia y cocina, y que desde ahora cuenta con un sello que la posiciona en el mapa turístico nacional.

Fiesta viva y en expansión

El Desarme es mucho más que un banquete. En torno a la jornada gastronómica se organizan pasacalles, desfiles, recreaciones históricas y encuentros de cofradías de toda España e incluso de otros países europeos. Cada año, miles de ovetenses y visitantes participan en unas celebraciones que refuerzan la identidad de la ciudad y proyectan su imagen más allá de Asturias.

El reconocimiento oficial llega en un momento especialmente oportuno, ya que Oviedo fue distinguida recientemente como Destino Gastronómico de Excelencia, lo que refuerza la marca de la capital asturiana como punto de referencia culinario en el norte de España.

Además, la fecha en la que se celebra la fiesta permite sinergias con otros grandes acontecimientos, en particular los Premios Princesa de Asturias, que se entrega cada mes de octubre en el Teatro Campoamor. Esta coincidencia facilita que personalidades de distintos ámbitos, medios de comunicación e invitados internacionales puedan descubrir de primera mano la tradición del Desarme.La edición de este 2025, el próximo 24 de octubre, será especial pues el Teatro Filarmónica volverá a acoger el acto central del Desarme, en una edición que se prevé especialmente concurrida gracias al eco de la reciente distinción nacional. Se espera la participación de cofradías gastronómicas, autoridades locales y una amplia representación de visitantes que, además de disfrutar de los menús en los restaurantes, podrán asistir a las recreaciones históricas y actividades culturales asociadas.

Con esta declaración, el Desarme se consolida como una fiesta que conjuga historia, gastronomía y cultura popular, y que ahora se abre con más fuerza al turismo nacional e internacional. Para Oviedo, supone un reconocimiento a la perseverancia de asociaciones, hosteleros y ciudadanía en la defensa de una tradición que, desde 1836, sigue viva en cada mesa cada 19 de octubre.