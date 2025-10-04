"Queremos seguir siendo referencia en altos patrimonios"

Marina Pérez Razquin, responsable de Banca Privada de la Territorial Noroeste de BBVA, reflexiona en esta entrevista sobre las previsiones de futuro en el contexto actual.

¿Cómo define la situación económica en España, especialmente en la zona Noroeste?

La economía española mantiene en 2025 un tono positivo, con un crecimiento sólido más moderado que en años anteriores. En BBVA Research estiman que el PIB se incrementará en torno al 2,5 % este año, apoyado en la fortaleza del turismo, las exportaciones de servicios y un consumo privado beneficiado por la caída de la inflación y la recuperación de las rentas reales. Los fondos Next Generation EU, continúan siendo un respaldo fundamental para la inversión y la modernización de la economía. En el Noroeste el escenario es de crecimiento, aunque a un ritmo inferior al del promedio nacional. Galicia podría avanzar en torno al 2,3 %, mientras que Asturias y Castilla y León registrarían incrementos más cercanos al 2%. El noroeste seguirá creciendo en 2025, aunque a ritmo más moderado que el conjunto del país, con necesidad de reforzar su competitividad y aprovechar las oportunidades de transformación que ofrece la agenda europea.

Los mercados están en un momento alcista, ¿cual es la razón?

Por un lado, debido al avance de la inteligencia artificial, que abre expectativas de mayor productividad, y, por otro, por la decisión de la Reserva Federal de volver a recortar los tipos de interés. Esto ha creado un entorno favorable especialmente para la renta variable, que podría mantener su tendencia alcista en los próximos meses. El riesgo global es menor que en años anteriores, pero la vulnerabilidad persiste. Se está cumpliendo el escenario de "aterrizaje suave" con el que comenzó 2025. La inflación desciende de manera gradual hacia los objetivos de los bancos centrales y el crecimiento se desacelera. Aun así, continúan las incertidumbres ligadas a las tensiones geopolíticas, el aumento de los déficits fiscales y las presiones políticas sobre la Reserva Federal.

¿Cuál es la estrategia de BBVA para los meses que se avecinan y qué novedades presenta?

Cerramos un ciclo estratégico de tres años muy positivo para nosotros. Hemos experimentado un crecimiento muy significativo tanto en el negocio de Banca Privada como en el de altos patrimonios. Gestionamos o asesoramos más de 129.000 carteras, y más de 166.000 clientes de banca privada y altos patrimonios han confiado en BBVA como su banco a cierre de julio de 2025. Este año hemos comenzado un nuevo ciclo estratégico en el que queremos alcanzar los 200.000 clientes en tres años. Vamos por buen camino. En este nuevo ciclo estratégico, que durará hasta 2029, seguiremos trabajando en reforzar alianzas estratégicas que nos permitan ampliar nuestra oferta de productos y servicios. En la dirección territorial noroeste que incluye Asturias, Galicia y Castilla y León estamos contribuyendo a ese crecimiento ya que nos han elegido como su banco un 14,72% más de clientes de altos patrimonios desde junio de 2024 hasta junio de 2025. Nuestro compromiso es seguir siendo la entidad de referencia para los clientes de altos patrimonios de estas regiones. Apostamos por un modelo cada vez más personalizado, con especialistas en cada área, apoyados por la mejor tecnología.

¿Cuál es el enfoque específico y los aspectos diferenciales de la propuesta de valor de BBVA?

Lo que diferencia a BBVA Patrimonios es su capacidad para integrar cercanía, especialización y tecnología. Contamos con la escala adecuada para invertir en innovación, sin perder la capilaridad territorial que nos permite estar cerca del cliente. Nuestra prioridad es comprender las necesidades de los clientes y adelantarnos con una propuesta integral y personalizada. En 2025 aumentamos en un 10% el equipo especializado en altos patrimonios, incorporando banqueros Ultra High para clientes con más de 10 millones de euros en activos financieros. Disponemos de siete centros especializados y 16 satélites repartidos por todo el país. Tenemos 95 banqueros de Banca Privada en la Dirección Territorial Noroeste y contamos con equipos de patrimonios en Gijón y Oviedo. Entre las novedades recientes destaca el servicio ‘Asesoramiento Plus’, que ofrece recomendaciones personalizadas con comisión explícita. Además, nuestros clientes pueden acceder a carteras de gestión discrecional o asesorada, con modelos de comisión implícita o explícita, siempre bajo criterios de independencia y arquitectura abierta. También ofrecemos acceso a fondos ilíquidos vinculados a mercados privados, que aportan diversificación y se correlacionan con el resto de inversiones de los clientes. Para ampliar las alternativas de inversión, mantenemos acuerdos con firmas internacionales como Bernstein, Morgan Stanley IM, SMG y CAP7, así como con CBRE y Solvia-Intrum en intermediación inmobiliaria. Gracias a esta propuesta, BBVA Patrimonios gestiona hoy más de 9.600 carteras de inversión, con un volumen total de activos que alcanza los 19.200 millones de euros.

El próximo viernes finaliza el plazo para que los accionistas de Banco Sabadell acudan a la oferta de compra lanzada por BBVA. ¿Qué le diría a un accionista que todavía no haya acudido al canje?

Le diría que acuda ya, porque quedan pocos días y si no hace nada perderá una oportunidad única. Que David Martínez, el mayor accionista individual de Banco Sabadell haya decidido acudir al canje pone de manifiesto el enorme atractivo de la oferta porque dará lugar a una entidad más competitiva y rentable. Lo que es bueno para el mayor accionista individual, tiene que ser necesariamente bueno para todos. Primero, por el precio: el canje supone valorar las acciones de Banco Sabadell en unos niveles históricos. Segundo: porque al tratarse de un canje íntegramente en acciones, con carácter general, los accionistas residentes en España no tendrán que pagar impuestos siempre que el porcentaje de aceptación supere el 50% de los derechos de voto. Y, además, hay un incentivo adicional muy relevante: el próximo 7 de noviembre, BBVA abonará a todos sus accionistas un dividendo a cuenta de 32 céntimos de euro brutos por acción, el más alto de su historia. Los accionistas de Banco Sabadell que acudan a la oferta también lo recibirán, ya que el pago tendrá lugar tras la liquidación de la operación.

¿Podría haber una mejora de la oferta?

El Consejo de Administración de BBVA ha renunciado a la posibilidad de realizar nuevas mejoras de la contraprestación de la oferta y a ampliar el plazo de aceptación. Por eso animo a los accionistas del Sabadell a no retrasar su decisión.

¿Y una segunda OPA?

Ese escenario es muy incierto, porque no habrá segunda opa si superamos el 50% de aceptación y estamos convencidos de que lo superaremos. Una hipotética segunda opa no tiene ninguna ventaja, ni en plazo, ni en precio, ni en fiscalidad. El que realmente quiera participar debería acudir ya a la oferta, probablemente no haya más oportunidades.

Y los que han tomado la decisión, ¿cómo pueden acudir al canje?

Sean o no clientes de BBVA, pueden presentar su declaración de aceptación gratuitamente en cualquiera de las oficinas de BBVA o llamando al 800 080 032. El trámite se realiza muy fácilmente y en pocos minutos. También pueden hacerlo en la entidad donde tenga depositadas sus acciones.