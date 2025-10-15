"Es un premio al mundo rural y una apuesta por el municipio"

Para Cudillero, contar con un proyecto emprendedor como TuriTaxi Cuideiru muestra el fuerte carácter turístico de la zona, así como la gran demanda de los lugareños de un servicio como es el taxi. El alcalde de Cudillero, Carlos Valle, cree que se trata de un proyecto estructurado con mucha vista empresarial y que, además, combina un servicio básico que parte de una demanda de turismo activo de la que carecen.

¿Qué supone para Cudillero que una vecina como Carolina Castro haya sido reconocida como Mujer Rural de Asturias 2025?

Es, sin duda, motivo de celebración para nuestro municipio y por ello quiero felicitarla nuevamente. Este reconocimiento evidencia que vivimos en un entorno rural en el que la mujer lidera la conservación y la modernización del ámbito rural y esto supone garantía.

¿Cómo valora el papel que desempeñan las mujeres en la vida económica, social y cultural del concejo?

Indiscutiblemente nuestras mujeres han sido siempre el gran motor de nuestro desarrollo, tanto en las labores del campo como en las de la pesca han desarrollado un papel fundamental al que se sumaba el cuidado familiar.

¿Cree que este premio refleja el espíritu emprendedor de la gente de Cudillero?

Este premio refleja algo muy positivo para el mundo rural y para un municipio como el nuestro, la mejor muestra de que hay gente que cambia radicalmente su vida y apuesta por nuestros pueblos. Además, en Asturias, tenemos un gobierno que financia y asiste iniciativas empresariales que hacen posible todo esto a través de los diferentes grupos de desarrollo como en este caso el Valle del Ese-Entrecabos.

¿Cómo puede este premio inspirar a otras mujeres del municipio a desarrollar sus propios proyectos?

Es un modo de visualizar que existen posibilidades de éxito muy positivas desde lo rural. Ya hace años que estás zonas se han convertido en el mejor escenario para crear, teletrabajar y para desarrollar iniciativas empresariales innovadoras.