CARLOS VALLE | «Este reconocimiento evidencia que vivimos en un entorno rural en el que la mujer lidera su conservación y modernización» | ALCALDE DE CUDILLERO
"Es un premio al mundo rural y una apuesta por el municipio"
El premio a Mujer Rural de Asturias de este año ha caído en Cudillero gracias al proyecto de Carolina Castro
M. O.
Para Cudillero, contar con un proyecto emprendedor como TuriTaxi Cuideiru muestra el fuerte carácter turístico de la zona, así como la gran demanda de los lugareños de un servicio como es el taxi. El alcalde de Cudillero, Carlos Valle, cree que se trata de un proyecto estructurado con mucha vista empresarial y que, además, combina un servicio básico que parte de una demanda de turismo activo de la que carecen.
¿Qué supone para Cudillero que una vecina como Carolina Castro haya sido reconocida como Mujer Rural de Asturias 2025?
Es, sin duda, motivo de celebración para nuestro municipio y por ello quiero felicitarla nuevamente. Este reconocimiento evidencia que vivimos en un entorno rural en el que la mujer lidera la conservación y la modernización del ámbito rural y esto supone garantía.
¿Cómo valora el papel que desempeñan las mujeres en la vida económica, social y cultural del concejo?
Indiscutiblemente nuestras mujeres han sido siempre el gran motor de nuestro desarrollo, tanto en las labores del campo como en las de la pesca han desarrollado un papel fundamental al que se sumaba el cuidado familiar.
¿Cree que este premio refleja el espíritu emprendedor de la gente de Cudillero?
Este premio refleja algo muy positivo para el mundo rural y para un municipio como el nuestro, la mejor muestra de que hay gente que cambia radicalmente su vida y apuesta por nuestros pueblos. Además, en Asturias, tenemos un gobierno que financia y asiste iniciativas empresariales que hacen posible todo esto a través de los diferentes grupos de desarrollo como en este caso el Valle del Ese-Entrecabos.
¿Cómo puede este premio inspirar a otras mujeres del municipio a desarrollar sus propios proyectos?
Es un modo de visualizar que existen posibilidades de éxito muy positivas desde lo rural. Ya hace años que estás zonas se han convertido en el mejor escenario para crear, teletrabajar y para desarrollar iniciativas empresariales innovadoras.
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- Hospitalizadas una madre y su hija tras ser atacadas por su perro pitbull en Langreo: 'Si llegan a estar solas las mata
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- Las palabras del Arzobispo de Oviedo en la fiesta de la Guardia Civil ante Adriana Lastra
- El Oviedo más rico frente al más pobre: los vecinos del entorno del Reconquista ganan el doble que los de Trubia
- La cantante asturiana que ficha por una orquesta gallega: así es la joven de Llanera que se integra en el circuito de verbenas de la comunidad vecina
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- Vallobín, el barrio de Oviedo que se prepara para poner fin a su ‘monopoly’ urbanístico 75 años después de los bloques de la Renfe