"Si tienes un proyecto que mejora tu pueblo, va a ser éxito casi seguro"
Gracias a su proyecto emprendedor, TuriTaxi Cuideiru, ha sido reconocida como Mujer Rural de Asturias 2025
Marta Ortiz
Carolina Castro (Madrid, 1982) vivió en su ciudad natal hasta los 27 años. Después, se mudó a Asturias junto a su marido. Gracias a su taxi, TuriTaxi Cuideiru, está en constante contacto con la gente del lugar. El servicio que ofrece va mucho más allá del transporte, sino que su pasión por Asturias la llevó a querer enseñar los rincones más mágicos de la región y de Cudillero.
¿Qué necesidades detectaste en la zona que te impulsaron a crear este servicio?
Una demanda turística creciente, muy centrada en el puerto pesquero de Cudillero y aledaños y ver que ni en mi concejo ni en los vecinos, no había Eurotaxis (taxis adaptados para PMR.
¿Qué significa para ti ser reconocida como Mujer Rural de Asturias 2025?
Me ha dado la alegría y satisfacción de ver reconocido mi trabajo y mi trayectoria vital. Siento mucha responsabilidad con este nombramiento y quiero disfrutarlo, pero también hacerlo lo mejor posible. Me emociono mucho recordando a mis abuelas, a las que quiero dedicar este premio, ya que ellas sí que fueron auténticas mujeres rurales.
¿Qué consejos darías a otras mujeres que están pensando en emprender desde su pueblo?
Pues lo primero que consulten con su grupo de desarrollo rural, desde allí les van a ayudar a ver la viabilidad del proyecto, a encontrar financiación, a solicitar ayudas, que hay varias posibilidades. Que se abran a sus vecinos, que investiguen si el proyecto puede cubrir alguna necesidad, que aporte en el pueblo, que traiga valor. Si tienes un proyecto que mejora tu pueblo, va a ser éxito casi seguro.
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- Hospitalizadas una madre y su hija tras ser atacadas por su perro pitbull en Langreo: 'Si llegan a estar solas las mata
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- Las palabras del Arzobispo de Oviedo en la fiesta de la Guardia Civil ante Adriana Lastra
- El Oviedo más rico frente al más pobre: los vecinos del entorno del Reconquista ganan el doble que los de Trubia
- La cantante asturiana que ficha por una orquesta gallega: así es la joven de Llanera que se integra en el circuito de verbenas de la comunidad vecina
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- Vallobín, el barrio de Oviedo que se prepara para poner fin a su ‘monopoly’ urbanístico 75 años después de los bloques de la Renfe