Carolina Castro (Madrid, 1982) vivió en su ciudad natal hasta los 27 años. Después, se mudó a Asturias junto a su marido. Gracias a su taxi, TuriTaxi Cuideiru, está en constante contacto con la gente del lugar. El servicio que ofrece va mucho más allá del transporte, sino que su pasión por Asturias la llevó a querer enseñar los rincones más mágicos de la región y de Cudillero.

¿Qué necesidades detectaste en la zona que te impulsaron a crear este servicio?

Una demanda turística creciente, muy centrada en el puerto pesquero de Cudillero y aledaños y ver que ni en mi concejo ni en los vecinos, no había Eurotaxis (taxis adaptados para PMR.

¿Qué significa para ti ser reconocida como Mujer Rural de Asturias 2025?

Me ha dado la alegría y satisfacción de ver reconocido mi trabajo y mi trayectoria vital. Siento mucha responsabilidad con este nombramiento y quiero disfrutarlo, pero también hacerlo lo mejor posible. Me emociono mucho recordando a mis abuelas, a las que quiero dedicar este premio, ya que ellas sí que fueron auténticas mujeres rurales.

¿Qué consejos darías a otras mujeres que están pensando en emprender desde su pueblo?

Pues lo primero que consulten con su grupo de desarrollo rural, desde allí les van a ayudar a ver la viabilidad del proyecto, a encontrar financiación, a solicitar ayudas, que hay varias posibilidades. Que se abran a sus vecinos, que investiguen si el proyecto puede cubrir alguna necesidad, que aporte en el pueblo, que traiga valor. Si tienes un proyecto que mejora tu pueblo, va a ser éxito casi seguro.