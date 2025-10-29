"Todos los niños que hemos tenido en acogida han marcado nuestros corazones"

"Los 6 niños que hemos tenido en acogida, todos son especiales porque desde que entraron en nuestras vidas han marcado nuestros corazones". Es la emotiva reflexión de Sandra Mulero, quien desde 2020 decidió convertirse en familia de acogida junto a su marido, José Antonio Feito.

Es una experiencia que te genera bienestar porque sabes que estás ayudando a niños que necesitan amor, cuidados y el cariño de un hogar

Residentes en Corvera, este programa impulsado por el Principado de Asturias para dar una segunda oportunidad a menores en situación de vulnerabilidad, llegó a la vida de esta familia por el boca a boca. "Conocimos el acogimiento familiar a través del comentario de otra persona. Así, vimos que existía la posibilidad de ayudar a estos menores y como nos gustaban los niños, nos pusimos a investigar a través de internet cómo funcionaba. Descubrimos que era Cruz Roja (ahora la Fundación Meniños) la encargada de gestionar el programa de varios tipos de acogimientos de menores en el Principado de Asturias. Seguimos los pasos y nos dieron la idoneidad", indica Mulero.

Una experiencia gratificante

Desde entonces, 6 menores han pasado por el hogar de los Feito Mulero, dejando una huella imborrable en sus vidas. "Es una experiencia inexplicable, satisfactoria y generosa. Te genera un bienestar contigo mismo porque sabes la labor que la labor que haces es para ayudar a niños que necesitan el amor, cuidados y cariño de una verdadera familia. Lo que todo niño debería de tener nada mas nacer", recalca.

Sin embargo, a pesar de lo gratificante que para los padres de acogida es esta acción, aún hay recelos, quizá por desconocimiento o por la idea preconcebida de que es un recorrido largo y complejo hasta que el menor llega a casa. "En nuestro caso, para ser familia acogedora hay que seguir, o al menos en su momento, estos pasos: presentación de la documentación requerida, cumplimentar encuestas, realizar entrevistas con distintos profesionales, entre ellos, psicólogos, y un curso en grupo de varias horas a la semana durante 1 mes y medio aproximadamente, que lo impartía en aquel momento Cruz Roja. Actualmente lo hace Meniños. Todo esto acompañado de visitas al domicilio de la familia acogedora para garantizar que la vivienda es apta para que viva en ella un menor", añade Mulero.

Animamos a más familias a participar; hay muchos menores que requieren cuidados y pocos hogares abiertos a ello

Tener tiempo, ganas y cumplir con determinadas condiciones económicas son entre otros, algunos de los imprescindibles para poder acoger a uno de estos pequeños. Aunque Sandra Mulero y Antonio Feito coinciden en que "lo más importante es el amor y cariño que puedes proporcionar a estos niños. Eso es lo que de verdad cuenta", afirma la pareja que, de entre las modalidades de acogida que existen en el programa ellos colaboran como familia de acogimiento temporal.

Desde ese julio de 2020, cuando la familia dio la bienvenida a su primer bebé de acogida, la vida de esta familia a la que se suman dos hijos biológicos ha estado en parte marcada por esta experiencia que recomiendan a todo aquel que se lo esté pensando. "Animamos a más familias a colaborar, ya que hay muchos niños que necesitan estos cuidados y existen pocas familias para tantos menores. Cuando la gente nos ve siempre suele salir el mismo comentario "yo no podría porque me encariñaría demasiado". Ante esto, tratamos de explicar que no debemos ser egoístas, sino pensar más en la ayuda que ellos necesitan y no tanto en lo mal que lo vayamos a pasar cuando se vayan. Ayudarles te satisface a ti , al tiempo que realizas una labor muy bonita por ellos", señala Mulero.