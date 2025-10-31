"Las carnes de Viña Pedrosa", una cita con la mejor gastronomía, de nuevo en la región

Llegan un año más las Jornadas Gastronómicas "Las Carnes de Viña Pedrosa", una de las citas culinarias más esperadas destacadas de Asturias. En ellas, los mejores restaurantes de carne de la región, diseñan menús especiales que ponen de realce el producto y la tradición gastronómica, siempre acompañados por el maridaje perfecto: el vino de Viña Pedrosa.

Las jornadas gastronómicas , organizadas por Bodegas "Hermanos nos Pérez Pascuas S. L.", junto a Disceas, distribuidor oficial de la bodega en Asturias suponen un espacio de encuentro para disfrutar, especialmente en esta edición en la que cumplen diez años. Y es que las Carnes de Viña Pedrosa” son un espacio de encuentro entre productores, restauradores y público, donde la gastronomía se celebra en torno a dos grandes protagonistas: la mejor carne y el vino de Viña Pedrosa. Sin duda, se trata de una ocasión única para disfrutar de menús cuidados al detalle, maridajes que sorprenden y momentos compartidos en torno a la mesa.

Botellas de Viña Pedrosa. / Miki López

Grandes premios por el X Aniversario

Con motivo del X Aniversario de las jornadas, las Bodegas "Hermanos Pérez Pascuas" y Disceas quieren premiar a los clientes a través de un atractivo concurso que va desde hoy, 31 de octubre de 2025 hasta el 16 de noviembre. Para participar, cada usuario deberá registrarse en la plataforma habilitada, indicando: nombre, apellidos, correo electrónico y número de teléfono y subir una fotografía del ticket de consumo de un restaurante en al que haya degustado un menú de Viña Pedrosa en el periodo del concurso.

Basta con escanear el QR que aparece en los carteles promocionales de "Las Carnes de Viña Pedrosa" o acceder directamente a la pagina WEB http://www.lascarnesdevinapedrosa.com y acceder al apartado "Participar en el sorteo". Pulsar sobre "Acceder al formulario" para llegar a un formulario de Google. Es fundamental disponer de una cuenta Google para participar.

Los premios merecen mención aparte. Se sortearán tres visitas a bodegas "Hermanos Pérez Pascuas" en Pedrosa del Duero, para dos personas. Cada premio incluye una visita y degustación de vinos en la bodega; comida en un Restaurante de la zona, maridado con Viña Pedrosa y una noche de hotel (asignado por la bodega) en régimen de alojamiento y desayuno para dos personas Los ganadores serán elegidos mediante un sorteo aleatorio, entre todos los participantes que hayan cumplido correctamente las condiciones de las bases. Tendrá lugar el 1 de diciembre de 2025, y el nombre de los ganadores se comunicará a través de la web y redes sociales, además se les comunicará a los ganadores por correo electrónico.

Los restaurantes participantes se reparten por toda Asturias

Como en años anteriores, los mejores restaurantes de Asturias participan, ofreciendo propuestas gastronómicas diseñadas para lograr el maridaje perfecto, combinando carnes de calidad con el vino Viña Pedrosa Crianza, el caldo más representativo de la bodega. La edición de 2025 comienza hoy y se prolonga hasta el16 de noviembre. La inauguración oficial tuvo lugar el pasado miércoles, con la presentación oficial en pleno corazón de Asturias, en el Restaurante Coriú, en Cudillero. Un entorno idílico para arrancar esta nueva edición con sabor, cariño y muchísima ilusión. Toda la información sobre las jornadas puede consultarse en:

