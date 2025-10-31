El Foro de Sostenibilidad que organiza el Club de Calidad reúne a 300 empresas de la región

La sostenibilidad empresarial se aplica a los negocios para que, además de generar una rentabilidad financiera, crean valor ambiental, social y económico a medio y largo plazo, y contribuyen al progreso y al bienestar de las comunidades donde operan y de las generaciones futuras. Las compañías que operan de manera sostenible generan impactos positivos en la sociedad y el entorno, a través de la inclusión de los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (criterios ASG) en sus estrategias corporativas. En este contexto, el Foro de Sostenibilidad de Asturias, organizado por el Club de Calidad en colaboración de PFS Grupo, se ha consolidado en los dos últimos años como un espacio imprescindible para el intercambio de conocimiento, experiencias y soluciones prácticas. Casi 300 personas han participado en este Foro, que va ya por su segunda edición.

A lo largo de 9 sesiones, y de la mano de expertos del ámbito empresarial, tecnológico, y social, que han compartido experiencias y buenas prácticas, se ha demostrado que es posible integrar la sostenibilidad en la estrategia sin perder competitividad. Su enfoque, práctico y centrado en los tres pilares de la sostenibilidad —ambiental, social y de gobernanza- ha permitido abordar con rigor y realismo los desafíos que enfrentan las organizaciones asturianas, independientemente de su tamaño o sector.

Nuevos desafíos

Desafíos que tienen que ver, principalmente, con los continuos cambios en términos de normativa y trasposición de directivas europeas; la dificultad de medir y evaluar el valor económico, social y medioambiental que genera una organización, y, por último, con el aprovechamiento las tecnologías estratégicas que permiten avanzar hacia la descarbonización, como las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2, la electrificación etc. En palabras del presidente del Club de Calidad, Jesús Daniel Salas, "el Club ha sido pionero en incorporar la sostenibilidad como uno de sus grandes ejes estratégicos. Este Foro es un ejemplo de cómo el Club inspira la acción de las empresas, impulsando la reflexión, el debate y la exposición de las mejores prácticas, en este caso, relacionadas con la sostenibilidad".

Además del Foro, el Club de Calidad cuenta con distintas iniciativas para mejorar la información sobre el grado de implantación de la sostenibilidad en las empresas asturianas. Entre ellas destaca la labor del Grupo de Trabajo de Cumplimiento Normativo y criterios ASG, patrocinado por TotalEnergies. Un Grupo integrado por 30 asociados que actúa a modo de think tank, identificando tendencias, exponiendo y recopilando buenas prácticas, y poniendo en valor los esfuerzos de empresas y organizaciones asturianas en esta materia.

Por otro lado, las iniciativas Avilés Sostenible o Gijón Sostenible, que cuentan con el apoyo de los respectivos ayuntamientos, suman ya casi 30 empresas que se han beneficiado de un asesoramiento a medida. El Foro de Sostenibilidad, que cuenta con la colaboración de PFS Grupo y el patrocinio de Caja Rural de Asturias y Ontier, ha contribuido a consolidar una cultura empresarial basada en valores como la responsabilidad, la transparencia y la equidad. En un mundo en el que los consumidores, inversores y empleados valoran cada vez más el compromiso social y ambiental, las empresas asturianas están demostrando sus esfuerzos y compromiso con la sostenibilidad. Las sesiones hasta ahora celebradas están disponibles en vÍdeo en la web del Club de Calidad y ambas entidades organizadoras ya trabajan en las próximas sesiones que comenzarán en el primer semestre de 2026.