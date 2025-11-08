El nuevo ciclo del Gijón Arena apuesta por el deporte: así luce la programación para los próximos meses

Desde David Bustamante a "Celtas Cortos", pasando por Iván Ferreiro o Loquillo, una intensa programación infantil, con musicales de postín, y una fuerte apuesta por las citas deportivas, con boxeo y artes marciales mixtas. Así luce la temporada del Gijón Arena en este ciclo 2025-2026 que se desarrollará en la plaza de toros de El Bibio hasta verano, momento en el que la feria de Begoña tomará el coso gijonés. "Incorporamos importantes novedades tanto en el abanico de propuestas artísticas como en el alcance y diversidad de la programación", afirmó este viernes Iker González, director del Gijón Arena, que abogó con estas propuestas por "llegar a un público más amplio" en aras de "continuar fortaleciendo la oferta cultural" de la ciudad.

Cuatro veladas de boxeo y tres de artes marciales mixtas figuran en la agenda del Gijón Arena en esta nueva temporada. Faltan por concretar todavía las fechas y los peleadores, si bien el boxeo ya se estrenó a finales de octubre con un evento de la mano de "Meré Arena Boxing". "Es una apuesta decidida por diversificar la oferta de ocio y atraer a nuevos públicos", subrayó Iker González, que manifestó que este tipo de citas "no solo suponen un complemento a la programación musical y cultural, sino que también refuerzan la vocación del Gijón Arena como un espacio polivalente, dinámico y abierto a distintas disciplinas".

"Taburete", Iván Ferreiro y "Camela"

Próximamente la plaza de toros ya tendrá una notable actividad musical. "Ojete Calor" actuará el 15 de noviembre. El 16, por el Día Internacional del Flamenco, habrá un evento que combinará gastronomía, cultura, canto y baile. David Bustamante cantará el día 28 en un concierto enmarcado en su gira "Inédito". El 29 estará Loquillo, aunque las entradas ya se han agotado. El festival "Molan los 90" llegará el 6 de diciembre y Gilberto Santa Rosa el 20. En enero de 2026 será el turno de "Taburete", que cantará el día 17. En febrero, "La Moda" cantará el día 6 y "Celtas Cortos" el 21, una de las fechas más señaladas.

Iker González, director del Gijón Arena, este viernes en El Bibio. / S. G.

En marzo, el día 21, se celebrará el festival "Molan los 2000", mientras que Iván Ferreiro hará un repaso de su trayectoria el 23 de mayo. Asimismo, durante el puente de Semana Santa tendrá lugar "La Muestra de Cerveza". En junio, el día 12, "Camela" hará las delicias de los asistentes al Gijón Arena. Pese a pertenecer al próximo ciclo, Iker González destacó ayer la presencia de Anastacia, que estará en El Bibio el 24 de octubre de 2026.

Respecto a la programación infantil, "Ohana, el musical original de Lilo y Stich" llegará el 21 de diciembre, mientras que "Aladdín, el musical" lo hará el 4 de enero y "El Mago de Oz" el 11 de enero. El 1 de febrero se ofrecerá una de las sensaciones de la temporada para los más pequeños, "Idols - La revolución K-Pop, ‘Las guerras del ritmo’". Hoy el Gijón Arena ya albergará "Pompä Club", propuesta que aúna bandas y DJs. También recalcó Iker González que la programación no está cerrada y que "pronto podremos anunciar más artistas y sorpresas".