METALgen, la nueva estrategia de Femetal para atraer jóvenes al sector

Con el reto de acercar la realidad del sector metal a las nuevas generaciones y reforzar los vínculos entre la industria y la comunidad educativa, Femetal, con la colaboración del clúster Femetal industry y con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón han puesto en marcha METAL gen, un ambicioso proyecto de comunicación e impacto social que aspira a despertar y atraer vocaciones industriales entre los jóvenes del municipio. La iniciativa se apoya en formatos audiovisuales innovadores y cercanos a los más jóvenes junto con experiencias directas en primera persona dentro de las empresas.

METALgen nace con una idea clara: mostrar que el metal constituye un sector en expansión, estratégico para la economía asturiana y lleno de oportunidades laborales de futuro. El objetivo es reivindicarlo como parte esencial de la identidad regional, como motor económico y como espacio donde la tradición convive con la tecnología avanzada, la sostenibilidad, la digitalización y la industria 4.0.

Narrativa cercana, moderna y dinámica

A través de una narrativa cercana, moderna y dinámica, utilizando las redes sociales como principal soporte de comunicación, el proyecto busca que los jóvenes descubran que el sector metal de Asturias es hoy un entorno atractivo, estable y cargado de posibilidades de desarrollo profesional. Una actividad en la que el 84% de los empleos son indefinidos y que cuenta con unas de las mejores prestaciones laborales del país.

Una de las principales líneas del programa es el lanzamiento del podcast METALgen, en el que se analiza cómo la industria del metal de Asturias contribuye al desarrollo económico local y cuáles son las oportunidades que ofrece actualmente a los jóvenes. Con un enfoque divulgativo y accesible, los capítulos abordan desde los perfiles profesionales más demandados, hasta la situación actual del empleo industrial en Asturias, pasando por la formación necesaria para acceder a estos puestos. El formato está dirigido especialmente a estudiantes, docentes y orientadores, ofreciendo información útil y rigurosa para acompañar decisiones académicas y profesionales. Junto al podcast, el proyecto incluye una campaña audiovisual protagonizada por jóvenes profesionales del metal: los Embajadores METAlgen .

A través de vídeos breves en redes sociales muestran su experiencia real en el sector, su día a día en las empresas, las motivaciones que los llevaron a elegir este camino y el valor que encuentran en su trabajo. Con ello se busca inspirar a futuros estudiantes gijoneses y asturianos, poniendo rostro y voz al talento industrial emergente. Asimismo, METALgen incorpora actividades presenciales bajo el programa La Industria visita las aulas. En esta línea, profesionales del sector y embajadores acuden a institutos del municipio para impartir charlas motivacionales y explicar cómo está evolucionando la industria y qué tipos de perfiles se demandan actualmente.

El objetivo es fortalecer los vínculos entre educación y empresa, ofrecer referentes positivos y facilitar el acceso directo a información sobre oportunidades laborales y formativas. Con este conjunto de acciones estratégicas, Femetal, Femetal industry y el Ayuntamiento de Gijón aspiran a reforzar la visibilidad del sector metal entre las nuevas generaciones, potenciar la atracción y retención de talento y consolidar la posición del municipio como referente industrial de Asturias.