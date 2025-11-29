COLLOSA, construcción y conservación al servicio de la obra civil

Con más de 80 años de trayectoria empresarial, una facturación en 2025 de 120 millones de euros y una plantilla en torno a 500 trabajadores, COLLOSA se ha consolidado como una empresa líder en el sector de la construcción en España que destaca por su capacidad para integrar innovación, sostenibilidad y una amplia diversidad de soluciones, productos y servicios.

La empresa sigue apostando por la diversidad y complementariedad de su oferta de productos y servicios como fórmula para aprovechar las tendencias del mercado y responder a las múltiples demandas del sector. Su modelo se basa en la estrecha colaboración con los clientes, aportando asesoramiento técnico personalizado y soluciones constructivas integradas que incluyen la incorporación de nuevas vías de sostenibilidad energética.

Durante el año 2025, COLLOSA ha avanzado en obras clave como la Residencia de Mayores para el grupo belga Cofinimmo en Valladolid, el Acuartelamiento de la Guardia Civil en Arganda del Rey (Madrid); el Centro de Salud Segovia IV, para el SACYL (Castilla y León); la Autovía A73 en su tramo Quintanaorduño-Montorio (Burgos) y la humanización de la travesía de Soria, para el MITMA; las presas de Requejada (Palencia) y el Tejo (Segovia), para la Confederación Hidrográfica del Duero; electrolineras en Madrid, Extremadura y Castilla y León; y el centro de supercomputación SCAYLE en León, para la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León. Estas actuaciones reflejan la capacidad diversa y especializada de la compañía para intervenir en infraestructuras complejas, urbanización y equipamientos públicos, siempre bajo criterios de calidad y eficiencia.

Presa de la Requejada en Cervera de Pisuerga (Palencia) / Cedida a LNE

Desde hace casi 50 años, COLLOSA mantiene una línea de negocio dedicada a la conservación de infraestructuras a través de su marca “Conservación de Viales”, que certifica su compromiso con el mantenimiento y la mejora continua de carreteras, aeropuertos y puertos. Destaca el uso de maquinaria y personal propio para fabricar, trasportar y extender mezclas bituminosas en caliente y microaglomerado en frío, así como para la rehabilitación de estructuras viarias como viaductos o puentes, como la intervención realizada en la obra del puente Alcalde Martín Cobos (Burgos), para el MITMA.

La innovación y la calidad están garantizadas gracias a su departamento de I+D+i y laboratorio certificado. COLLOSA tiene un compromiso firme con la sostenibilidad. Desarrolla proyectos que integran energía renovable, eficiencia energética y reducción de la huella ambiental. La empresa cuenta con una planta única en España para fabricar in situ betún mejorado con caucho de neumáticos reciclados, que contribuye así a la economía circular. Además, su apuesta por la digitalización y la inteligencia artificial facilita procesos más eficientes y sustentables.

Electrolinera Peralada de la Mata en Caceres / Cedida a LNE

Fortaleza financiera, medios propios, capacidad técnica y profesionalidad, soluciones que solucionan, su cultura, sus personas… permiten a COLLOSA no solo asumir grandes proyectos, sino también liderar la transformación del sector hacia modelos constructivos más responsables y con menor impacto ambiental. Los objetivos para 2026 están centrados en continuar la diversificación y complementariedad de su cartera de soluciones para sus clientes, la apuesta tecnológica y la sostenibilidad como pilares estratégicos. COLLOSA busca dejar impronta: mejorar la sociedad con infraestructuras innovadoras y proyectos que perduran, y de los que sentirse orgullosos.

En definitiva, COLLOSA representa un referente de construcción inteligente, capaz de integrar tradición, innovación y compromiso social en todos sus proyectos para impulsar el desarrollo industrial y urbano de España con las mejores prácticas y la máxima profesionalidad.