Construcciones JCN, excelencia en reparación estructural

Con una consolidada trayectoria de más de dos décadas en Asturias, Construcciones JCN reafirma su posición como referente en el sector de obra civil y mantenimiento industrial. La empresa asturiana, integrada en el grupo COLLOSA desde hace un año, está reconocida con el prestigioso Premio Nacional Sika a la mejor obra de reparación y refuerzo estructural por su intervención en el Muelle de Raíces Ampliación, situado en el Puerto de Avilés. Este galardón destaca no solo la capacidad técnica de JCN, sino también su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en proyectos de alta especialización.

El proyecto premiado consistió en una compleja intervención en un entorno marítimo altamente agresivo, marcado por la acción constante de mareas y un elevado deterioro estructural en el muelle. La obra requirió una planificación rigurosa y soluciones técnicas avanzadas para asegurar la durabilidad y seguridad, al mismo tiempo que se minimizaba la afección a la operativa portuaria.

La intervención se estructuró en tres líneas principales. En primer lugar, la reposición y refuerzo de 32 pilotes gravemente dañados mediante anclajes al tablero, protección galvánica y encofrados diseñados específicamente para resistir las condiciones marinas. En segundo lugar, la reparación superficial de 20 pilotes adicionales, orientada a tratar fisuras y zonas degradadas para recuperar su funcionalidad. Finalmente, se rehabilitó la parte inferior del tablero, utilizando las mismas técnicas y materiales avanzados para garantizar la homogeneidad y resistencia integral de la estructura.

Viaducto de Somonte en la A8 de Gijón / Cedida a LNE

JCN hizo uso de sistemas de alta prestaciones de SIKA adaptados a las exigencias del entorno marítimo. Los trabajos fueron ejecutados con controles estrictos de calidad y seguridad para proteger tanto a los trabajadores como al medio ambiente. La experiencia en hidrodemolición, una de las especialidades de la empresa, fue clave para llevar a cabo reparaciones precisas y duraderas en hormigón envejecido o afectado por agentes agresivos.

Además, la compañía cuenta con certificaciones que avalan su gestión integral de calidad (ISO 9001), medio ambiente (ISO 14001) y seguridad laboral (ISO 45001), así como la homologación de sus técnicos por parte de SIKA para la aplicación de sistemas de reparación estructural. Este sólido marco permite a JCN ofrecer soluciones técnicas óptimas y adaptadas a cada proyecto, lo que se traduce en intervenciones con alto valor añadido y garantía de resultados.

La empresa destaca por su capacidad de abordar trabajos complejos con precisión técnica y calidad, impulsados por un equipo profesional en formación continua y tecnología avanzada. Entre sus servicios destacan la ejecución de urbanizaciones, cimentaciones especiales, impermeabilizaciones, muros de contención y refuerzos estructurales, que demuestran gran versatilidad en obra civil. Entre su cartera de clientes se encuentran grandes grupos industriales del sector energético, químico, agroalimentario o cementero, así como administraciones públicas con proyectos singulares como Ayuntamiento de Gijón, el Autoridad Portuaria de Avilés o el MITMA.

Refugio antiaéreo de Cimavilla en Gijón. / Cedida a LNE

En el caso de Gijón, Construcciones JCN desarrolla actualmente el proyecto para la recuperación del refugio antiaéreo de Cimavilla con fines turísticos. La actuación comprende la consolidación estructural de la galería existente y la construcción de un nuevo tramo de túnel que conectará con el Palacio de Revillagigedo, integrando soluciones de drenaje, ventilación, iluminación y protección contraincendios adaptadas a su uso cultural.

La integración en el grupo COLLOSA ha fortalecido la línea de mantenimiento industrial y rehabilitación de JCN para abordar proyectos de mayor envergadura y complejidad. Construcciones JCN continúa siendo un referente en Asturias y más allá de este mercado geográfico, con un firme compromiso para garantizar la durabilidad, seguridad y funcionalidad de las infraestructuras al dotarlas de nuevas vidas a través de técnicas innovadoras y profesionales altamente capacitados.