Un completo programa en honor a Santa Lucía

El Ayuntamiento de Ribera de Arriba celebra como todos los años el 13 de diciembre la fiesta patronal de Santa Lucía, inmersa en estos días finales del año. Por ello ha preparado un completo programa lúdico y festivo, a fin de que todo el mundo disfrute al máximo.

El jueves día 18 de diciembre, todos los niños del Concejo están invitados por parte del Ayuntamiento a una fiesta navideña que incluirá una merienda "de calidad" además de mucha animación y sorpresas. El Centro Social de la Caballería en Soto de Ribera se engalanará para la ocasión, se escucharán villancicos y se entregará a cada niño un bocadillo, una guarnición, una bebida y un postre, de la más alta calidad proveniente de la restauración asturiana. Además el Ayuntamiento ha pedido que ese día Papa Noel visite personalmente a todos los niños y niñas y que deje en el Concejo un saco gigante con un regalo para todos pero en estos momentos no podemos desvelar cuál será su contenido ya que el mismo aún se encuentra en fase de preparación. Sin duda, será una magnífica sorpresa.

Para el resto de los vecinos el Ayuntamiento les obsequiará a domicilio con una Flor de Pascua y el ya tradicional y famoso calendario, cuyos protagonistas son los vecinos del Concejo. Para el Consistorio, todos los vecinos y vecinas son importantes y con estas actividades intentamos que nadie se quede atrás y aunque sea de forma simbólica, todas las personas disfruten de las fiestas, unas fiestas que esperemos que sea muy buenas para todos y todas y en todo caso si esto por alguna circunstancia inesperada no pueden ser, tienen todo el apoyo y cariño que necesiten del Ayuntamiento, que no lo duden.

Emotivo recuerdo

También es momento de recordar a todos los vecinos, familiares y amigos que se fueron en este 2025. Este día también es un homenaje a ellos. Desde el Consistorio se agradece a todos los riberanos y riberanas la colaboración en cualquier acto que organiza el Ayuntamiento, ya que ellos son los artífices y protagonistas de que siempre todo sea un éxito rotundo.