Los Alimentos del Paraíso Natural brillan en Navidad

La Navidad es una época para compartir momentos especiales con nuestros seres queridos. Es tiempo de reencuentros, risas y brindis y de disfrutar de las tradiciones que nos unen. En Asturias, esa tradición tiene un sabor especial que refleja lo mejor de nuestra tierra y nuestras gentes: los Alimentos del Paraíso Natural. Este año te invitamos a celebrar estas fiestas con productos que no solo son deliciosos, sino que además cuentan una historia de esfuerzo, pasión y respeto por el entorno.

Asturias es un paraíso en el que naturaleza y cultura forman un maridaje perfecto. Es verde por sus bosques y azul por su mar, pero es, sobre todo, rica en sabor y calidad. Está considerada como la mayor mancha quesera de Europa, con elaboraciones artesanales que han ganado fama mundial, como el Cabrales, el Gamonéu, el Afuega’l Pitu, los Beyos o el Casín. Nuestros postres tradicionales, como el arroz con leche, las casadiellas o el helado de turrón, también han traspasado fronteras y son una opción irresistible en estas fechas tan dulces.

Y si algo no puede faltar en una celebración asturiana es la sidra, un producto con denominación de origen protegido que es mucho más que una bebida: es el símbolo de nuestra identidad y nuestra cultura, la partícula divina que nos une en torno a la mesa y la amistad. Una Navidad con productos asturianos es más Navidad. No sólo son el reflejo de nuestra tierra y nuestras costumbres, sino que son, sobre todo, el resultado del esfuerzo de nuestros agricultores, ganaderos, pescadores y artesanos. Con cada bocado degustamos un producto excelente y único, al mismo tiempo que apoyamos a quienes mantienen vivo su compromiso con nuestras tradiciones, nuestra mar y nuestro medio rural.

La calidad de estas elaboraciones son fruto del empeño por mejorar cada día y hacerlo desde el máximo respeto al medio ambiente. Consumirlos es apostar por el campo, la pesca y todos esos profesionales que se esfuerzan por alcanzar la excelencia. Consumir Alimentos del Paraíso Natural es apostar por Asturias. El menú más navideño puede comenzar con una tabla de quesos asturianos, acompañada de chosco de Tineo, embutidos de razas autóctonas y pan de escanda, maridado todo con un buen vino de Cangas del Narcea, tinto o blanco, que de ambos disfrutamos, y que volverá más sabrosa la comida.

No puede faltar el pescado del Cantábrico, capturado con artes sanas y respetuosas con el medio ambiente, el producto más fresco de nuestras lonjas que aporta la delicadeza de su sabor. Y cuando se trata de carne, el cabrito asado, el solomillo de ternera asturiana IGP o el gochu asturcelta, con verduras de la tierra, siempre garantizan el éxito. ¿Para beber? Sidra de Asturias. ¿Y para brindar? Sidra natural espumosa. Las opciones para un postre delicioso satisfarán al comensal más exigente: frixuelos, marañuelas, mermeladas ecológicas y cualquier elaboración que protagonicen nuestras frutas y nuestra miel. Tras cada bocado asoma un poco de Asturias, el perfume de sus bosques, el color de sus barcos.

Un bodegón de Alimentos del Paraíso Natural. / Cedida a Lne

El regalo perfecto

Los productos asturianos son, además, el regalo perfecto en estas fechas: cautivan el paladar y entibian el corazón. Elegir Alimentos del Paraíso Natural estas navidades es una decisión gastronómica y una muestra de agradecimiento a quienes cuidan nuestros campos y siembran nuestra tierra. Optar por ellos contribuye a preservar actividades tradicionales, proteger nuestro paisaje y asegurar la sostenibilidad de nuestra agricultura y ganadería y el mantenimiento de la economía local.

Un lote de productos asturianos es un obsequio que nunca falla, ya sean cajas de quesos artesanales o packs de sidra o vino, embutidos o dulces. Son un detalle lleno de sabor, que se puede adquirir en la red de comercios distribuida por todo el Principado, y que llevan consigo lo mejor de Asturias y sus gentes. Las fiestas navideñas propician un tiempo para la reflexión y el regreso a nuestras raíces. Cada comida familiar nos permite disfrutar del reencuentro y de las tradiciones gastronómicas que nos han acompañado a lo largo de la vida. Cada producto guarda una historia, desde el esfuerzo de quien lo ha creado hasta el sabor que nos conecta con nuestro lugar en el mundo. Completan nuestra identidad asturiana gracias al trabajo de grandes profesionales.

Este año, celebra la Navidad con productos asturianos amparados por marcas de calidad: IGP, DOP o COPAE, o con la etiqueta de Alimentos del Paraíso Natural. Llena tu mesa de lo mejor de nuestra tierra y convierte cada comida en un homenaje a nuestra historia común. Porque la Navidad, más que nunca, es el momento de recordar que lo nuestro, con los nuestros, tiene un sabor único, el sabor de Asturias.

Celebra con lo nuestro, celebra con los nuestros, celebra con sabor.