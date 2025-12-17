El Ayuntamiento de Siero invertirá 75 millones en mejorar la red de agua y saneamiento

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Siero anunció esta semana «la mayor inversión que haya hecho en su historia» en infraestructuras de agua y saneamiento. Su alcalde, Ángel García, avanzó el inicio de la tramitación de un plan de obras por valor de 75 millones de euros destinados a mejorar, modernizar y ampliar la red de abastecimiento de agua y saneamiento que se prolongará los próximos 10 años. Las actuaciones comenzarán en 2026 y se extenderán hasta 2036. El plan contempla la inversión de 40 millones de euros en saneamiento, con el objetivo de que todos los núcleos cuenten con este servicio, y 25 millones de euros en agua, destinados a renovar y ampliar las infraestructuras existentes. Las obras de saneamiento se financiarán con recursos municipales, mientras que la inversión en agua se abordará mediante un cambio en el modelo de gestión con la externalización del servicio.

El plan incluye la construcción y ampliación de depósitos para garantizar el suministro de agua en todo el concejo y la sustitución de tuberías de fibrocemento. Entre las actuaciones previstas se incluyen la ampliación de los depósitos de El Berrón y Granda, la construcción de nuevos depósitos en La Pola, El Piquero y Espinella, y la conexión del depósito de La Pola con El Berrón. El objetivo es garantizar el suministro en todo el concejo y resolver problemas críticos detectados en varias zonas, especialmente en el área central. La propuesta de cambio de modelo de gestión será llevada al pleno ordinario del Ayuntamiento de diciembre para su aprobación. La concesión del servicio externalizado se estima que tendrá una duración de 25 a 30 años, y las obras de agua deberán ejecutarse en los primeros cuatro años de la concesión.

"En total, la inversión en saneamiento y agua suma 65 millones de euros, a lo que hay que sumar otras obras adicionales no cuantificadas que se ejecutarán de forma escalonada durante la concesión, por un valor aproximado de 9 millones de euros. En conjunto, la inversión mÍnima en agua y saneamiento alcanzará los 75 millones de euros, de los cuales 65 se realizarán en los primeros diez años", señaló García. El alcalde explicó que "el objetivo es que todos los núcleos cuenten con saneamiento en el periodo 2026-2036, lo que supone 4 millones de euros de inversión anual. El saneamiento se financiará con recursos municipales, y para el agua llevaremos a pleno la semana que viene el cambio de modelo de gestión para externalizar el servicio".

En ese sentido, García apuntó que "somos un gobierno que damos soluciones ante los problemas. Buscamos siempre la mejor opción entre las posibles y, después de un largo debate y de mucho estudio, hemos llegado a la conclusión de que esta es la mejor manera de abordar el problema y resolverlo". El alcalde recordó además que "en Asturias hay 38 ayuntamientos con el agua externalizado, algunos desde la década de los 80. No es nada nuevo, es algo habitual. Incluso los grandes municipios lo tienen externalizado".

Inversiones fundamentales para el crecimiento del concejo

García señaló la importancia de estas inversiones para el crecimiento del concejo: "No podemos pensar en llegar a 60.000 habitantes o en aumentar la actividad económica sin acompañar la red de agua. Tenemos el agua más barata de los grandes ayuntamientos asturianos, pero con la peor infraestructura, por lo que la inversión es urgente. Ahora se trata de garantizar que todo el concejo cuente con saneamiento y un suministro seguro que permita seguir con el crecimiento poblacional y económico".

