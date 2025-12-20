Claves para distinguir un producto ecológico en Asturias: la labor del COPAE

Cada vez más personas en Asturias buscan alimentos ecológicos. Ante la abundancia de etiquetas y reclamos comerciales, surge una pregunta clave: ¿cómo podemos saber si un producto es realmente ecológico? La respuesta está en el control oficial . El Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (COPAE) tiene un sello que avala ese producto.

¿Qué significa realmente que un producto sea ecológico?

La producción ecológica es sistema productivo regulado por una estricta normativa europea, sometido a controles oficiales anuales, con y sin aviso, que garantiza que:

–No se utilizan químicos de síntesis de ningún tipo, como herbicidas, pesticidas o abonos químicos.

–No se utilizan organismos modificados genéticamente o «transgénicos».

–Los animales tienen acceso a pasto garantizado asegurando extensiones mínimas por animal.

–Los antibióticos no se usan de forma preventiva y solo pueden administrarse bajo prescripción veterinaria.

–Las plagas y enfermedades se controlan principalmente con la prevención y en casos necesarios con productos autorizados en ecológico, sin químicos de síntesis.

–Se fomenta la fertilidad natural de los suelos y sistemas más extensivos y respetuosos con el medio.

Este modelo contrasta con los sistemas convencionales intensivos, donde es habitual el uso de herbicidas, abonos de síntesis química , piensos transgénicos y antibióticos preventivos. Numerosos estudios científicos alertan del impacto que los residuos de pesticidas pueden tener en la salud.

El COPAE: controla lo ecológico en Asturias

En Asturias, el organismo encargado de garantizar que todo esto se cumple es el COPAE, una entidad pública creada por la administración autonómica y regulada por la Ley 2/2019 de calidad alimentaria y por sus estatutos aprobados en 2020. Su función principal es clara: controlar, certificar y promocionar la producción ecológica en el Principado.El COPAE desempeña otras funciones públicas fundamentales: Gestiona el registro oficial de operadores ecológicos;supervisa el cumplimiento de la normativa europea en todas las fases: producción, transformación y comercialización;promueve el consumo de alimentos ecológicos y difunde el conocimiento sobre los sistemas de producción. El órgano de gobierno es el Pleno del Consejo, donde están representados productores, elaboradores, consumidores y la propia administración autonómica.

Quiénes pasan por el control del COPAE

El control del COPAE abarca toda la cadena ecológica en Asturias. Existen registros para: productores, tanto agrícolas como ganaderos, elaboradores que transforman producto ecológico, y distribuidores.

Los operadores ecológicos están inscritos en el REGOE. Para el consumidor, la forma más sencilla y segura de identificar un producto ecológico es fijarse en el sello ecológico oficial de la Unión Europea, obligatorio en todos los alimentos certificados. En Asturias, el control por parte del COPAE es obligatorio para todos los productos ecológicos producidos en la región.