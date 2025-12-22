Un quinto premio de la Lotería desde La Acerona para mitigar la escasez de suerte en Gijón: "Hemos cumplido otro año más"

La Administración de Loterías número 5 de Gijón, El Búho de la Suerte, volvió a repartir fortuna ayer tras vender una serie del quinto premio (60.000 euros) del sorteo de Navidad, correspondiente al número 60649. La noticia se vivió con emoción contenida en el local. "Ya tenemos la satisfacción de haber cumplido otro año más", admitió el responsable de la administración y presidente de la Asociación Nacional de Administraciones de Lotería, Borja Muñiz, mientras seguía recibiendo clientes y curiosos. Fue la única nota de celebración en la ciudad, que, como el resto de Asturias, vivió un día de escasez.

Muñiz subrayó la importancia de este nuevo premio dentro de una trayectoria que se ha consolidado en los últimos años. "Nos estamos convirtiendo en una administración de referencia en Gijón, es el tercer año seguido que damos premios grandes", afirmó. El lotero recordó que el historial reciente incluye premios de gran relevancia. "Empezamos con el Gordo de Navidad en 2023, el Gordo del Niño en 2024, un quinto premio de Navidad en 2024 y ahora otro quinto premio en 2025", detalló, reconociendo que supone "un prestigio" para el negocio.

En este caso, entre los datos más llamativos de la jornada, Muñiz destacó que "uno de los agraciados lo compró ayer mismo", pocas horas antes del sorteo. "Nuestro trabajo es repartir premios. La gente compra para cobrar y, si lo hacemos de vez en cuando, pues muy bien", añadió, destacando que en esta ocasión el quinto premio permitirá que "unas diez personas o diez familias estén mucho más contentas".

Durante la mañana fueron muchos los vecinos que entraron preguntando "¿qué pasó?, ¿será el mío?". Entre los clientes que se acercaron a la administración tras conocerse el premio estaba Isabel Álvarez. Ella aseguró que suele comprar en esta administración "porque da muchos premios". Reconoce también que ver cómo vuelve a salir un premio anima a seguir jugando: "Vendré a comprar el del Niño", añadió.

La jornada se vivió con prudencia. "Intento no ilusionarme", confesó el lotero, que se enteró del premio mientras desayunaba y pensó que era una broma. Ahora, la mirada está puesta en el siguiente reto. "Lo que esperamos es que la Lotería del Niño se venda muy bien", señaló, convencido de que el nuevo premio reforzará la confianza de los clientes en una administración ligada a la suerte.