El Ayuntamiento de Ribera de Arriba hace balance de un año centrado en la cohesión social y la mejora de los servicios públicos
El refuerzo en la atención a las personas mayores es una de las líneas de actuación, dentro de un contexto de desarrollo gobal del concejo
R. S.
El Ayuntamiento de La Ribera ha presentado el balance de su gestión anual, un ejercicio marcado por la consolidación de las políticas sociales, la inversión en infraestructuras y el impulso de la actividad cultural, educativa y económica del concejo.
Ámbito social
En el ámbito social, el Consistorio ha mantenido y reforzado los servicios de atención a las personas mayores, como la ayuda a domicilio y la teleasistencia gratuita, complementados con programas específicos de bienestar. Entre las iniciativas desarrolladas destaca la celebración del Día de los Mayores, una cita anual de reconocimiento y convivencia para este colectivo.
Los Servicios Sociales municipales han continuado gestionando ayudas de emergencia destinadas a garantizar un mínimo vital a las personas y familias en situación de vulnerabilidad, en coordinación con el resto de administraciones públicas.
Educación y formación
La educación y la formación han sido otro de los ejes de la acción municipal. A lo largo del año se han mantenido las becas para estudios universitarios y de idiomas dirigidas a personas empadronadas, así como la subvención de libros de texto y material escolar. El Ayuntamiento también ha destinado recursos a la mejora de medios en el colegio público y al apoyo a actividades educativas de carácter cultural.
Empleo
En materia de empleo, más de veinte personas han participado en un taller de empleo orientado a la protección del medio natural y forestal, que ha combinado formación y trabajo práctico en actuaciones de interés municipal. Asimismo, se ha renovado la colaboración con entidades sociales como la Fundación Adsis en programas de inserción social.
Turismo y gastronomía
El Ayuntamiento ha continuado impulsando el desarrollo turístico y gastronómico del concejo mediante la organización de mercados de productos ecológicos, el certamen de quesos independientes ARNIU y la escuela popular de gastronomía sostenible.
Apoyo al deporte
El fomento del deporte se ha articulado a través de ayudas a los clubes deportivos locales y de actuaciones de mejora en las instalaciones municipales, con el objetivo de facilitar el acceso a la práctica deportiva.
Economía e innovación
En el ámbito económico y de la innovación, se han apoyado iniciativas de emprendimiento y conocimiento científico, con la implantación de nuevos proyectos empresariales y centros vinculados a la investigación y formación en sectores emergentes.
Colaboración público-privada
La gestión municipal ha apostado también por la colaboración institucional y público-privada, participando en proyectos conjuntos con otros ayuntamientos de la Montaña Central y con entidades profesionales y privadas en ámbitos como el urbanismo y el arte público. Las inversiones en infraestructuras han incluido la renovación de las instalaciones deportivas del Llosalín, con una inversión superior al millón de euros, la construcción de la nueva Casa de Cultura de Sardín y diversas actuaciones de mejora en saneamiento, recogida de pluviales y prevención de incendios.
Ámbito cultural
En el plano cultural, La Ribera ha desarrollado una programación continuada de exposiciones y actividades, junto con el respaldo económico a las fiestas patronales organizadas por las asociaciones locales.
Programación de Navidad
El balance municipal se completa con la programación especial de Navidad, orientada a la dinamización del concejo y a la participación vecinal, especialmente de la población infantil. Desde el Ayuntamiento se subraya que el conjunto de las actuaciones desarrolladas a lo largo del año responde a una línea de trabajo basada en la atención a las personas, la mejora progresiva de los servicios públicos y la colaboración con otras administraciones y entidades, con el objetivo de seguir avanzando en un modelo de municipio cohesionado, activo y sostenible.
- La nieve obliga a cortar el tráfico a camiones por Pajares y a usar cadenas en varios puertos de Asturias
- El sotrondino que vuela alto: Guillermo González Vallina será el director general de una de las principales aerolíneas españolas
- La 'Tardebuena' conquista Asturias: miles de asturianos se lanzan a la calle en el vermú de Nochebuena
- Registros en un concejo de Asturias en una operación récord contra el fraude del combustible
- ¿Cuál es el origen de los nombres de los 78 concejos asturianos? Uno de los mayores expertos en toponimia da las claves
- Renovación en el ataque del Real Oviedo: salidas, fichajes y un internacional griego en la agenda
- La sangría comercial de Avilés suma nuevos cierres en la Cámara y en Doctor Graíño
- Colas en Lidl para hacerse con el calefactor más barato del mercado: disponible en dos colores por menos de 8 euros