El Ayuntamiento de Ribera de Arriba hace balance de un año centrado en la cohesión social y la mejora de los servicios públicos

El Ayuntamiento de La Ribera ha presentado el balance de su gestión anual, un ejercicio marcado por la consolidación de las políticas sociales, la inversión en infraestructuras y el impulso de la actividad cultural, educativa y económica del concejo.

Ámbito social

En el ámbito social, el Consistorio ha mantenido y reforzado los servicios de atención a las personas mayores, como la ayuda a domicilio y la teleasistencia gratuita, complementados con programas específicos de bienestar. Entre las iniciativas desarrolladas destaca la celebración del Día de los Mayores, una cita anual de reconocimiento y convivencia para este colectivo.

Los Servicios Sociales municipales han continuado gestionando ayudas de emergencia destinadas a garantizar un mínimo vital a las personas y familias en situación de vulnerabilidad, en coordinación con el resto de administraciones públicas.

Educación y formación

La educación y la formación han sido otro de los ejes de la acción municipal. A lo largo del año se han mantenido las becas para estudios universitarios y de idiomas dirigidas a personas empadronadas, así como la subvención de libros de texto y material escolar. El Ayuntamiento también ha destinado recursos a la mejora de medios en el colegio público y al apoyo a actividades educativas de carácter cultural.

Empleo

En materia de empleo, más de veinte personas han participado en un taller de empleo orientado a la protección del medio natural y forestal, que ha combinado formación y trabajo práctico en actuaciones de interés municipal. Asimismo, se ha renovado la colaboración con entidades sociales como la Fundación Adsis en programas de inserción social.

Turismo y gastronomía

El Ayuntamiento ha continuado impulsando el desarrollo turístico y gastronómico del concejo mediante la organización de mercados de productos ecológicos, el certamen de quesos independientes ARNIU y la escuela popular de gastronomía sostenible.

Apoyo al deporte

El fomento del deporte se ha articulado a través de ayudas a los clubes deportivos locales y de actuaciones de mejora en las instalaciones municipales, con el objetivo de facilitar el acceso a la práctica deportiva.

Economía e innovación

En el ámbito económico y de la innovación, se han apoyado iniciativas de emprendimiento y conocimiento científico, con la implantación de nuevos proyectos empresariales y centros vinculados a la investigación y formación en sectores emergentes.

Colaboración público-privada

La gestión municipal ha apostado también por la colaboración institucional y público-privada, participando en proyectos conjuntos con otros ayuntamientos de la Montaña Central y con entidades profesionales y privadas en ámbitos como el urbanismo y el arte público. Las inversiones en infraestructuras han incluido la renovación de las instalaciones deportivas del Llosalín, con una inversión superior al millón de euros, la construcción de la nueva Casa de Cultura de Sardín y diversas actuaciones de mejora en saneamiento, recogida de pluviales y prevención de incendios.

Ámbito cultural

En el plano cultural, La Ribera ha desarrollado una programación continuada de exposiciones y actividades, junto con el respaldo económico a las fiestas patronales organizadas por las asociaciones locales.

Programación de Navidad

El balance municipal se completa con la programación especial de Navidad, orientada a la dinamización del concejo y a la participación vecinal, especialmente de la población infantil. Desde el Ayuntamiento se subraya que el conjunto de las actuaciones desarrolladas a lo largo del año responde a una línea de trabajo basada en la atención a las personas, la mejora progresiva de los servicios públicos y la colaboración con otras administraciones y entidades, con el objetivo de seguir avanzando en un modelo de municipio cohesionado, activo y sostenible.