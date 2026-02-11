Transporte y logística, bajo presión: costes, talento y descarbonización
En el ámbito nacional, el sector afronta una transición marcada por la digitalización, la exigencia de servicio y nuevas obligaciones ambientales, mientras qye en Asturias, la actividad portuaria, la industria y el impulso a la intermodalidad concentran parte de los principales retos y oportunidades
Elena Casero
La logística y el transporte viven una etapa de reajuste permanente. Tras años de disrupciones en cadenas de suministro, el mercado se ha vuelto más sensible a la fiabilidad y a la rapidez, pero también al coste total y a la huella ambiental. En España, los diagnósticos sectoriales coinciden en una transformación impulsada por la digitalización, la innovación en operaciones y el objetivo de sostenibilidad, especialmente visible en la última milla, la trazabilidad y la automatización de almacenes.
Ese cambio convive con un reto clásico que hoy es estructural: la tensión de costes. Energía, mantenimiento, seguros, financiación de flota y tiempos de espera en carga/descarga condicionan márgenes en un sector muy atomizado. A ello se suma una demanda cada vez más fragmentada (más referencias, más urgencia, más exigencia de información en tiempo real), que obliga a invertir en sistemas de planificación, gestión de flotas y visibilidad de pedidos, incluso para operaciones medianas.
Falta de conductores
El factor humano es otro cuello de botella. La escasez de conductores y la falta de relevo generacional se describen como una de las principales amenazas para la capacidad del transporte por carretera. En España, la proporción de conductores jóvenes es muy reducida y el envejecimiento de la plantilla eleva el riesgo de vacantes en los próximos años, según la información difundida por IRU y ASTIC. La respuesta pasa por atraer perfiles nuevos (condiciones, conciliación, seguridad), facilitar el acceso a permisos y cualificación, y ganar productividad con planificación, reducción de tiempos improductivos y apoyo tecnológico.
En paralelo, la agenda regulatoria y la descarbonización están reordenando inversiones. La UE exige un control cada vez más preciso de tiempos y actividad, y España ha ido informando de plazos y periodos transitorios vinculados a la sustitución de tacógrafos y a las obligaciones del paquete de movilidad, con impacto directo en flotas que operan internacionalmente. En el terreno energético, la hoja de ruta pública apunta a una reducción progresiva de emisiones mediante una combinación de eficiencia, cambios modales y nuevas tecnologías, aunque con ritmos distintos según tipo de operación (larga distancia, distribución urbana, frío, obras o transporte especial).
Digitalización
La digitalización ya no es "opción": es condición competitiva. Se extienden los SGA en almacén, la sensorización de activos, el seguimiento en tiempo real y la analítica para optimizar rutas, ocupación y mantenimiento. La automatización (clasificadores, picking asistido, planificación avanzada) gana peso por dos motivos: mejora de servicio y mitigación de la escasez de mano de obra en picos de demanda.
En Asturias, la fotografía tiene rasgos propios. La comunidad combina una base industrial relevante (con flujos de graneles y cargas vinculadas a siderurgia, energía y exportación) con un papel portuario que condiciona tráficos y cadenas logísticas. El Puerto de El Musel ha informado de incrementos de tráfico en 2025 respecto a 2024 en distintos periodos del año, reflejando el peso del enclave en la actividad regional. Y el Puerto de Avilés cerró 2025 con un ligero aumento de tráficos frente a 2024, en el entorno de los 4,7 millones de toneladas, según datos publicados por el sector.
El gran vector de oportunidad es la intermodalidad. El desarrollo ferroviario asociado al Corredor Atlántico contempla decenas de actuaciones en Asturias para modernizar y adaptar la red a estándares europeos, con el objetivo de mejorar capacidad, interoperabilidad y competitividad del tren para mercancías. En ese marco, la mejora de accesos, terminales y conexiones con puertos es clave para que el cambio modal sea operativo y no solo una declaración de intenciones.
También pesa el "dónde": disponer de suelo y plataformas con servicios logísticos. El proyecto ZALIA se ha reactivado para comercializar parcelas y consolidar una oferta logística más estructurada en la región, un elemento que muchas empresas consideran crítico para reducir fricción y ganar eficiencia.
En síntesis, el sector encara 2026 con tres prioridades claras: asegurar capacidad (personas y flota), invertir en eficiencia (datos, automatización, planificación) y transitar hacia operaciones con menos emisiones sin perder competitividad. En Asturias, puertos, ferrocarril y plataforma logística concentran buena parte de las palancas para avanzar en esa dirección.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
- Doce', el caballo ciego que está cada vez más cerca de encontrar un hogar: 'Hay varios interesados en su adopción
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros
- Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
- El tramo de carretera que cambiará la circulación por la cuenca del Navia: todos los detalles de una obra 'singular
- Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
- Las empresas vinculadas a Valgrande-Pajares han dejado de ingresar 575.000 euros por los constantes cierres de la estación de esquí